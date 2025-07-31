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Суд отклонил иск Болдуина о преследовании - РИА Новости, 31.07.2025
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07:28 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/bolduin-2032506790.html
Суд отклонил иск Болдуина о преследовании
Суд отклонил иск Болдуина о преследовании - РИА Новости, 31.07.2025
Суд отклонил иск Болдуина о преследовании
Судья американского штата Нью-Мексико отклонил поданный актером Алеком Болдуином в январе иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:28:00+03:00
2025-07-31T07:28:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судья американского штата Нью-Мексико отклонил поданный актером Алеком Болдуином в январе иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В январе Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Болдуин подал гражданский иск о злонамеренном преследовании и нарушении своих гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в ходе которых он застрелил человека. В своем иске Болдуин утверждал, что прокуроры и следователи намеренно неправильно распорядились доказательствами в ходе расследования. "Судья штата Нью-Мексико отклонил иск, поданный актером Алеком Болдуином", - говорится в публикации. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
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в мире, нью-мексико, украина, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
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Суд отклонил иск Болдуина о преследовании

Судья отклонил иск актера Болдуина в связи с расследованием стрельбы на съемках

© AP Photo / Evan AgostiniАктер Алек Болдуин
Актер Алек Болдуин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evan Agostini
Актер Алек Болдуин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судья американского штата Нью-Мексико отклонил поданный актером Алеком Болдуином в январе иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В январе Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Болдуин подал гражданский иск о злонамеренном преследовании и нарушении своих гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в ходе которых он застрелил человека. В своем иске Болдуин утверждал, что прокуроры и следователи намеренно неправильно распорядились доказательствами в ходе расследования.
"Судья штата Нью-Мексико отклонил иск, поданный актером Алеком Болдуином", - говорится в публикации.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.
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