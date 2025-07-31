https://ria.ru/20250731/bolduin-2032506790.html

Суд отклонил иск Болдуина о преследовании

Суд отклонил иск Болдуина о преследовании - РИА Новости, 31.07.2025

Суд отклонил иск Болдуина о преследовании

Судья американского штата Нью-Мексико отклонил поданный актером Алеком Болдуином в январе иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:28:00+03:00

2025-07-31T07:28:00+03:00

2025-07-31T07:28:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судья американского штата Нью-Мексико отклонил поданный актером Алеком Болдуином в январе иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", передает агентство Ассошиэйтед Пресс. В январе Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Болдуин подал гражданский иск о злонамеренном преследовании и нарушении своих гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в ходе которых он застрелил человека. В своем иске Болдуин утверждал, что прокуроры и следователи намеренно неправильно распорядились доказательствами в ходе расследования. "Судья штата Нью-Мексико отклонил иск, поданный актером Алеком Болдуином", - говорится в публикации. В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.

https://ria.ru/20250525/rast-2018930877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нью-мексико, украина, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)