Суд отклонил иск Болдуина о преследовании
Судья отклонил иск актера Болдуина в связи с расследованием стрельбы на съемках
© AP Photo / Evan AgostiniАктер Алек Болдуин
© AP Photo / Evan Agostini
Актер Алек Болдуин. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Судья американского штата Нью-Мексико отклонил поданный актером Алеком Болдуином в январе иск о злонамеренном преследовании и нарушении гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
В январе Ассошиэйтед Пресс сообщало, что Болдуин подал гражданский иск о злонамеренном преследовании и нарушении своих гражданских прав в связи с расследованием инцидента на съемках вестерна "Ржавчина", в ходе которых он застрелил человека. В своем иске Болдуин утверждал, что прокуроры и следователи намеренно неправильно распорядились доказательствами в ходе расследования.
"Судья штата Нью-Мексико отклонил иск, поданный актером Алеком Болдуином", - говорится в публикации.
В октябре 2021 года Болдуин во время репетиции на съемочной площадке вестерна "Ржавчина" выстрелил из пистолета, который оказался заряжен не холостыми, а боевыми патронами. В результате погибла уроженка Украины оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза был тяжело ранен. Актер утверждал, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, а выстрел произошел самопроизвольно.