Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр
МО РФ: ВСУ потеряли около 7,5 тысячи военных в боях за Часов Яр
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями российской армии
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями российской армии
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия потеряла в боях за Часов Яр больше семи тысяч боевиков, сообщило Минобороны.
Потери ВСУ составили:
- около 7,5 тысячи военнослужащих;
- 11 танков;
- 55 бронированных машин;
- 160 орудий полевой артиллерии и минометов.
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Об освобождении Часова Яра стало известно сегодня утром. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.
При этом во время операции десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. В освобождении города участвовали бойцы из Иваново, Костромы и Ярославля.