https://ria.ru/20250731/boi-2032681916.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр

Украинская армия потеряла в боях за Часов Яр больше семи тысяч боевиков, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T17:55:00+03:00

2025-07-31T17:55:00+03:00

2025-07-31T19:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия потеряла в боях за Часов Яр больше семи тысяч боевиков, сообщило Минобороны.Потери ВСУ составили:Об освобождении Часова Яра стало известно сегодня утром. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.При этом во время операции десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. В освобождении города участвовали бойцы из Иваново, Костромы и Ярославля.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html

часов яр

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часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины