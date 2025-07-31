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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 31.07.2025 (обновлено: 19:22 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/boi-2032681916.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр
Украинская армия потеряла в боях за Часов Яр больше семи тысяч боевиков, сообщило Минобороны. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T17:55:00+03:00
2025-07-31T19:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия потеряла в боях за Часов Яр больше семи тысяч боевиков, сообщило Минобороны.Потери ВСУ составили:Об освобождении Часова Яра стало известно сегодня утром. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.При этом во время операции десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. В освобождении города участвовали бойцы из Иваново, Костромы и Ярославля.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html
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часов яр, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в боях за Часов Яр

МО РФ: ВСУ потеряли около 7,5 тысячи военных в боях за Часов Яр

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГород Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями российской армии
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями российской армии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями российской армии
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украинская армия потеряла в боях за Часов Яр больше семи тысяч боевиков, сообщило Минобороны.
Потери ВСУ составили:
  • около 7,5 тысячи военнослужащих;
  • 11 танков;
  • 55 бронированных машин;
  • 160 орудий полевой артиллерии и минометов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Об освобождении Часова Яра стало известно сегодня утром. Минобороны сообщило, что его взяли под контроль подразделения Южной группировки войск при наступлении на Краматорско-Дружковском направлении.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Как уточняли в Минобороны, при освобождении города российские военные зачистили более 4200 зданий и взяли в плен 50 военнослужащих ВСУ. Из Часова Яра вывезли 65 мирных жителей.
При этом во время операции десантники прошли более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и дронов противника. В освобождении города участвовали бойцы из Иваново, Костромы и Ярославля.
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Эксперт рассказал, что мешало освобождению Часова Яра
Вчера, 13:39
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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