Молдавский блок "Победа" обжаловал отказ ЦИК в регистрации на выборах
Блок "Победа" обжаловал в Высшей судебной палате отказ в регистрации на выборах
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 31 июл - РИА Новости. Оппозиционный блок "Победа" в четверг обратился в Высшую судебную палату Молдавии из-за отказа ЦИК регистрировать его в качестве кандидата на парламентских выборах, сообщила в четверг пресс-служба политсилы.
Ранее центральная избирательная комиссия Молдавии отказала в регистрации оппозиционному блоку "Победа" для участия в парламентских выборах 28 сентября. Оппозиционный блок подал жалобу на решение ЦИК в суд, однако Апелляционная палата отклонила жалобу.
"Блок "Победа" подал жалобу в Высшую судебную палату на отказ ЦИК в регистрации формирования. Блок "Победа" не собирается молчать. Мы не дадим режиму прикрыть репрессии юридической оболочкой. Рассчитываем, что для Высшей судебной палаты закон еще существует, и наше заявление рассмотрят по существу", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция настаивает, что решения ЦИК и Апелляционной палаты являются следствием указаний властей.
"Механизм уничтожения оппозиции в нашей стране запущен давно, и сегодня он работает на полную мощность. Суды, ЦИК, прокуратура обслуживают одну цель — зачистить политическое поле для партии "Действие и солидарность". Они используют незаконные аресты и блокировки счетов, отказывают в регистрации политических формирований, запрещают оппозиционные партии. Все это — части одного сценария", - отмечено в заявлении блока.
Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября.
Власти республики перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".
С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.