https://ria.ru/20250731/bespilotniki-2032500940.html

В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников

В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 31.07.2025

В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников

БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:11:00+03:00

2025-07-31T06:11:00+03:00

2025-07-31T06:11:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

ростовская область

чертковский район

каменка

юрий слюсарь

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах", - написал он. Он уточнил, что из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон". Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе, он был потушен прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет.

https://ria.ru/20241121/pozhar-1984936134.html

ростовская область

чертковский район

каменка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, ростовская область, чертковский район, каменка, юрий слюсарь