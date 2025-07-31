https://ria.ru/20250731/bespilotniki-2032500940.html
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 31.07.2025
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:11:00+03:00
2025-07-31T06:11:00+03:00
2025-07-31T06:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
ростовская область
чертковский район
каменка
юрий слюсарь
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. БПЛА уничтожены в пяти районах Ростовской области, пострадавших нет, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь в Telegram-канале. "За ночь в Ростовской области БПЛА уничтожены в Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Кашарском и Дубовском районах", - написал он. Он уточнил, что из-за падения обломков в Чертковском районе загорелась лесопосадка возле трассы М-4 "Дон". Ландшафтный пожар начался возле поселка Каменка в Кашарском районе и у хутора Семичный в Дубовском районе, он был потушен прибывшими на место пожарными расчетами. Пострадавших нет.
https://ria.ru/20241121/pozhar-1984936134.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, чертковский район, каменка, юрий слюсарь
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ростовская область, Чертковский район, Каменка, Юрий Слюсарь
В Ростовской области уничтожили несколько беспилотников
В пяти районах Ростовской области уничтожили несколько беспилотников