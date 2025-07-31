https://ria.ru/20250731/belousov-2032563298.html

Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр

Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025

Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр

Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил высокий профессионализм, смелость и отвагу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:40:00+03:00

2025-07-31T12:40:00+03:00

2025-07-31T12:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил высокий профессионализм, смелость и отвагу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, освободившей Часов Яр, сообщило Минобороны РФ. "История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Белоусов выразил уверенность, что "крылатая пехота останется эталоном воинской доблести и профессионализма и продолжит свято хранить верность Родине".

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

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безопасность, россия, часов яр, андрей белоусов