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Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:40 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/belousov-2032563298.html
Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр
Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил высокий профессионализм, смелость и отвагу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:40:00+03:00
2025-07-31T12:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
часов яр
андрей белоусов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил высокий профессионализм, смелость и отвагу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, освободившей Часов Яр, сообщило Минобороны РФ. "История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Белоусов выразил уверенность, что "крылатая пехота останется эталоном воинской доблести и профессионализма и продолжит свято хранить верность Родине".
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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безопасность, россия, часов яр, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Часов Яр, Андрей Белоусов
Белоусов отметил высокий профессионализм десантников, освободивших Часов Яр

Белоусов отметил профессионализм и отвагу освободивших Часов Яр десантников

© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/TelegramМинистр обороны РФ Андрей Белоусов
Министр обороны РФ Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Министерство обороны Республики Беларусь/Telegram
Министр обороны РФ Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны РФ Андрей Белоусов отметил высокий профессионализм, смелость и отвагу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии, освободившей Часов Яр, сообщило Минобороны РФ.
"История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Белоусов выразил уверенность, что "крылатая пехота останется эталоном воинской доблести и профессионализма и продолжит свято хранить верность Родине".
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЧасов ЯрАндрей Белоусов
 
 
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