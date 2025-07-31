https://ria.ru/20250731/belousov-2032561904.html
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр
Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:33:00+03:00
2025-07-31T12:33:00+03:00
2025-07-31T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
андрей белоусов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2774:1560_1920x0_80_0_0_76c0db7248b2c7f866dd2a4af6b4e3a1.jpg
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд, заявили в Минобороны РФ. Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная". "Глава военного ведомства отметил, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, стойко и мужественно противостоит неонацистам, в упорных боях продвигается вперед, занимая выгодные рубежи", - говорится в сообщении. Он поблагодарил десантников за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России. Кроме того, Белоусов добавил, что "крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине".
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
россия
часов яр
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/17/1979522454_0:0:2691:2018_1920x0_80_0_0_f70ab25e81390a7099c264441247b284.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, часов яр, донецкая народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов: освободившие Часов Яр бойцы продвигаются на ответственных направлениях