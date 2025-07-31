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Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 31.07.2025 (обновлено: 12:35 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/belousov-2032561904.html
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр
Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:33:00+03:00
2025-07-31T12:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
часов яр
донецкая народная республика
андрей белоусов
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд, заявили в Минобороны РФ. Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная". "Глава военного ведомства отметил, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, стойко и мужественно противостоит неонацистам, в упорных боях продвигается вперед, занимая выгодные рубежи", - говорится в сообщении. Он поблагодарил десантников за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России. Кроме того, Белоусов добавил, что "крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине".
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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россия, часов яр, донецкая народная республика, андрей белоусов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Андрей Белоусов
Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр

Белоусов: освободившие Часов Яр бойцы продвигаются на ответственных направлениях

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд, заявили в Минобороны РФ.
Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная".
"Глава военного ведомства отметил, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, стойко и мужественно противостоит неонацистам, в упорных боях продвигается вперед, занимая выгодные рубежи", - говорится в сообщении.
Он поблагодарил десантников за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России.
Кроме того, Белоусов добавил, что "крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАндрей Белоусов
 
 
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