https://ria.ru/20250731/belousov-2032561904.html

Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр

Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025

Белоусов оценил действия десантников, освободивших Часов Яр

Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:33:00+03:00

2025-07-31T12:33:00+03:00

2025-07-31T12:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

часов яр

донецкая народная республика

андрей белоусов

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Министр обороны России Андрей Белоусов отметил, что соединение, освободившее Часов Яр, решает задачи на самых ответственных направлениях и продвигается вперёд, заявили в Минобороны РФ. Ранее в четверг ведомство сообщило об освобождении этого населённого пункта в ДНР российской группировкой "Южная". "Глава военного ведомства отметил, что соединение с честью решает задачи на самых ответственных направлениях, стойко и мужественно противостоит неонацистам, в упорных боях продвигается вперед, занимая выгодные рубежи", - говорится в сообщении. Он поблагодарил десантников за успешное выполнение боевых задач и выразил уверенность, что они продолжат с честью выполнять воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России. Кроме того, Белоусов добавил, что "крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине".

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

россия

часов яр

донецкая народная республика

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россия, часов яр, донецкая народная республика, андрей белоусов