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Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 31.07.2025 (обновлено: 12:36 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/belousov-2032561110.html
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, проявивших мужество при освобождении Часова Яра, сообщили в министерстве. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:29:00+03:00
2025-07-31T12:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донбасс
андрей белоусов
воздушно-десантные войска россии
россия
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, проявивших мужество при освобождении Часова Яра, сообщили в министерстве.Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны."Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии."История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – отмечается в телеграмме министра.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
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часов яр, донбасс, андрей белоусов, воздушно-десантные войска россии, россия
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Андрей Белоусов, Воздушно-десантные войска России, Россия
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр

Белоусов отметил профессионализм и отвагу бойцов, освободивших Часов Яр

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкАндрей Белоусов
Андрей Белоусов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Андрей Белоусов. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, проявивших мужество при освобождении Часова Яра, сообщили в министерстве.
Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны.
"Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
По информации ведомства, Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии.
"История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – отмечается в телеграмме министра.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонбассАндрей БелоусовВоздушно-десантные войска РоссииРоссия
 
 
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