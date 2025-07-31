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Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр - РИА Новости, 31.07.2025
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр
Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, проявивших мужество при освобождении Часова Яра, сообщили в министерстве. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:29:00+03:00
2025-07-31T12:29:00+03:00
2025-07-31T12:36:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Глава Минобороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских военнослужащих, проявивших мужество при освобождении Часова Яра, сообщили в министерстве.Российские войска взяли под контроль город Часов Яр в Донбассе, сообщило в четверг утром Минобороны."Министр обороны РФ поздравил военнослужащих гвардейского соединения ВДВ, проявивших мужество и отвагу при освобождении населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.По информации ведомства, Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознамённой орденов Кутузова и Александра Невского дивизии."История формирования и славный боевой путь дивизии свидетельствует о высоком профессионализме и отваге воинов-десантников, преемственности лучших воинских традиций", – отмечается в телеграмме министра.
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Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донбасс, Андрей Белоусов, Воздушно-десантные войска России, Россия
Белоусов поздравил десантников, освободивших Часов Яр
Белоусов отметил профессионализм и отвагу бойцов, освободивших Часов Яр