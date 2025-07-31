Рейтинг@Mail.ru
Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:55 31.07.2025 (обновлено: 22:03 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/belgorod-2032723923.html
Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья
Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья - РИА Новости, 31.07.2025
Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении до 1 сентября выплат за частичную компенсацию аренды жилья для жителей нескольких... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T21:55:00+03:00
2025-07-31T22:03:00+03:00
вячеслав гладков
белгородская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028596044_0:168:3044:1880_1920x0_80_0_0_592de050a388e2557e8c4f8275daf6ef.jpg
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении до 1 сентября выплат за частичную компенсацию аренды жилья для жителей нескольких населенных пунктов Краснояружского района и микрорайона Титовка в Шебекино, кроме того, отменены платежи за вывоз мусора в ряде сел Волоконовского и Ракитянского районов. "Завершилось заседание оперативного штаба. Приняли ряд решений. Первое. Исходя из оперативной обстановки, продлеваем до 1 сентября выплаты за частичную компенсацию аренды жилья жителям следующих населенных пунктов в Краснояружском районе – в поселках Красная Яруга, Степное, Отрадовский, Быценков, селах Отрадовка и Сергиевка, в хуторах Фищево, Вязовской, Колотиловский, Красноорловский, Крисаново, Первомайский и Савченко. В Шебекино - начать выплачивать компенсацию за аренду жилья жителям микрорайона Титовка", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, принято решение об отмене платежей за вывоз мусора для жителей сел Новое, Коновалово и Плотвянка в Волоконовском районе и Святославке, Новоясеновке Ракитянского района. Данные меры приняты в связи с текущей оперативной обстановкой, отметил губернатор. В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.
https://ria.ru/20250731/lazareva-2032484652.html
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028596044_157:0:2888:2048_1920x0_80_0_0_ef096435a9e10620230a7ea2340cdf60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, россия
Вячеслав Гладков, Белгородская область, Россия
Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья

Власти Белгорода объявили о продлении выплат за аренду жилья до сентября

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Вячеслав Гладков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении до 1 сентября выплат за частичную компенсацию аренды жилья для жителей нескольких населенных пунктов Краснояружского района и микрорайона Титовка в Шебекино, кроме того, отменены платежи за вывоз мусора в ряде сел Волоконовского и Ракитянского районов.
"Завершилось заседание оперативного штаба. Приняли ряд решений. Первое. Исходя из оперативной обстановки, продлеваем до 1 сентября выплаты за частичную компенсацию аренды жилья жителям следующих населенных пунктов в Краснояружском районе – в поселках Красная Яруга, Степное, Отрадовский, Быценков, селах Отрадовка и Сергиевка, в хуторах Фищево, Вязовской, Колотиловский, Красноорловский, Крисаново, Первомайский и Савченко. В Шебекино - начать выплачивать компенсацию за аренду жилья жителям микрорайона Титовка", - написал Гладков в Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, принято решение об отмене платежей за вывоз мусора для жителей сел Новое, Коновалово и Плотвянка в Волоконовском районе и Святославке, Новоясеновке Ракитянского района. Данные меры приняты в связи с текущей оперативной обстановкой, отметил губернатор.
В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.
Татьяна Лазарева* - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Лазарева* поглумилась над жителями Белгорода
Вчера, 00:33
 
Вячеслав ГладковБелгородская областьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала