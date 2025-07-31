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Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья

Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья - РИА Новости, 31.07.2025

Власти Белгорода продлили выплаты компенсации за аренду жилья

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении до 1 сентября выплат за частичную компенсацию аренды жилья для жителей нескольких... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T21:55:00+03:00

2025-07-31T21:55:00+03:00

2025-07-31T22:03:00+03:00

вячеслав гладков

белгородская область

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БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о продлении до 1 сентября выплат за частичную компенсацию аренды жилья для жителей нескольких населенных пунктов Краснояружского района и микрорайона Титовка в Шебекино, кроме того, отменены платежи за вывоз мусора в ряде сел Волоконовского и Ракитянского районов. "Завершилось заседание оперативного штаба. Приняли ряд решений. Первое. Исходя из оперативной обстановки, продлеваем до 1 сентября выплаты за частичную компенсацию аренды жилья жителям следующих населенных пунктов в Краснояружском районе – в поселках Красная Яруга, Степное, Отрадовский, Быценков, селах Отрадовка и Сергиевка, в хуторах Фищево, Вязовской, Колотиловский, Красноорловский, Крисаново, Первомайский и Савченко. В Шебекино - начать выплачивать компенсацию за аренду жилья жителям микрорайона Титовка", - написал Гладков в Telegram-канале. Кроме того, по его словам, принято решение об отмене платежей за вывоз мусора для жителей сел Новое, Коновалово и Плотвянка в Волоконовском районе и Святославке, Новоясеновке Ракитянского района. Данные меры приняты в связи с текущей оперативной обстановкой, отметил губернатор. В Белгородской области действует такая государственная мера поддержки, как частичная компенсация за аренду жилья в размере от 20 до 40 тысяч рублей семьям, у которых разрушено жилье в результате обстрелов со стороны ВСУ, и для тех, кто проживает в населенных пунктах, куда ограничен въезд.

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вячеслав гладков, белгородская область, россия