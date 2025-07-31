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Байден после президентства ведет скромную жизнь, пишет Politico - РИА Новости, 31.07.2025
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16:48 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/bayden-2032658344.html
Байден после президентства ведет скромную жизнь, пишет Politico
Байден после президентства ведет скромную жизнь, пишет Politico - РИА Новости, 31.07.2025
Байден после президентства ведет скромную жизнь, пишет Politico
Бывший президент США Джо Байден после сложения полномочий главы государства ведет скромную жизнь, летая коммерческими рейсами и избегая роскоши, пишет издание... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:48:00+03:00
2025-07-31T16:48:00+03:00
в мире
сша
джо байден
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден после сложения полномочий главы государства ведет скромную жизнь, летая коммерческими рейсами и избегая роскоши, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники. "У него в подчинении всего один-два помощника и небольшая группа сотрудников Секретной службы... Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств. Он всё ещё Джо на Amtrak (американская железнодорожная компания), но также и Джо на American Airlines", - говорится в статье. "Джо на Amtrak" - отсылка к факту из биографии. Байден десятилетиями ездил поездом из дома в штате Делавэр на работу в Вашингтон в бытность сенатором и вице-президентом. В то же время, как отмечает издание, пока люди на улице узнают Байдена и жмут ему руку, его бывшие советники дают в Вашингтоне показания о когнитивном упадке экс-президента на посту и сокрытии его проблем со здоровьем. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета. При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто. После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
https://ria.ru/20250724/bajden-2031031346.html
https://ria.ru/20250721/ssha-2030504673.html
https://ria.ru/20250722/tramp-2030724074.html
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в мире, сша, джо байден
В мире, США, Джо Байден
Байден после президентства ведет скромную жизнь, пишет Politico

Politico: Байден после президентства ведет скромную жизнь и избегает роскоши

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДжо Байден
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Бывший президент США Джо Байден после сложения полномочий главы государства ведет скромную жизнь, летая коммерческими рейсами и избегая роскоши, пишет издание Politico со ссылкой на осведомленные источники.
"У него в подчинении всего один-два помощника и небольшая группа сотрудников Секретной службы... Он летает коммерческими рейсами, не пользуясь роскошью и исключительностью, которые часто ассоциируются с бывшими главами государств. Он всё ещё Джо на Amtrak (американская железнодорожная компания), но также и Джо на American Airlines", - говорится в статье.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
Байден продал права на мемуары за десять миллионов долларов, пишут СМИ
24 июля, 05:57
"Джо на Amtrak" - отсылка к факту из биографии. Байден десятилетиями ездил поездом из дома в штате Делавэр на работу в Вашингтон в бытность сенатором и вице-президентом.
В то же время, как отмечает издание, пока люди на улице узнают Байдена и жмут ему руку, его бывшие советники дают в Вашингтоне показания о когнитивном упадке экс-президента на посту и сокрытии его проблем со здоровьем.
Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году утратил способность исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
Хантер Байден в Белом доме в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
Белый дом ответил на критику со стороны сына Байдена
21 июля, 21:41
При этом и без "расследования" журналистов СМИ проблемы Байдена были очевидны с самого начала его срока: не отработав на посту трех месяцев, он упал, поднимаясь по трапу самолета, затем были падения на сцене, с велосипеда, оговорки и забывчивость. Отрицать умственный упадок президента США стало совсем сложно после его неудачного выступления на дебатах с нынешним американским лидером Дональдом Трампом в конце июня прошлого года. В объективы телекамер попал момент, как Джилл Байден помогает супругу спуститься с невысокой лестницы в студии. Тогдашний президент списывал неудачу на усталость, позже - болезнь. Трамп уверяет, что первая леди не только водила мужа за руку, но и являлась реальным руководителем государства, наравне с устройством для автоматической подписи документов, которым от имени, но без ведома Байдена, пользовался неизвестно кто.
После провала на дебатах в гонке за президентское кресло Байдена в обход всех процедур заменила его вице-президент Камала Харрис.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
Обаму, Клинтон и Байдена ждут уголовные дела, заявил Трамп
22 июля, 21:03
 
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