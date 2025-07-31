https://ria.ru/20250731/banki-2032695756.html

Банки не смогут вводить кешбэк за оплату в цифровых рублях

Банки не смогут вводить кешбэк за оплату в цифровых рублях - РИА Новости, 31.07.2025

Банки не смогут вводить кешбэк за оплату в цифровых рублях

Банки в России не смогут финансировать кешбэк за оплату в цифровых рублях из-за минимальных комиссий, скорее всего, появятся гибридные программы, где бонус... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:46:00+03:00

2025-07-31T18:46:00+03:00

2025-07-31T18:46:00+03:00

экономика

россия

владимир путин

мтс

абсолют банк

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Банки в России не смогут финансировать кешбэк за оплату в цифровых рублях из-за минимальных комиссий, скорее всего, появятся гибридные программы, где бонус будет формироваться за счет комиссий ритейлеров за привлечение клиентов, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. "Основной источник финансирования кешбэка — комиссии с торговых операций. В случае с цифровым рублем комиссия составит 0,3% для бизнеса и 0% для физлиц. Банки не смогут финансировать кешбэк из комиссий в цифровом рубле из-за их минимального размера", - заявили в "МТС банке". Также в пресс-службе банка добавили, что, вероятнее всего, будут реализовываться гибридные программы, где кешбэк формируется за счет комиссий ритейлеров за привлечение клиентов. "В будущем программы кешбэка в банках будут трансформироваться не за платежи, а за хранение средств на депозитах или использование инвестиционных продуктов", - отметили в банке. В пресс-службе "Ренессанс банка" сообщили, что программы кешбэка эффективны, прежде всего, при расчетах с использованием банковских карт. "Учитывая размер комиссий по операциям с цифровым рублем, установленный Центральным банком, можно уверенно сказать, что выплата кешбэка по ним будет экономически не целесообразна", - подчеркнули в банке. Там также отметили, что на сегодняшний день альтернативные способы оплаты — такие как Система быстрых платежей (СБП), оплата по QR-коду и биометрическая идентификация — в большинстве банков уже не предусматривают возврат части средств. "Цифровой рубль приведет к отвлечению ликвидности, поэтому банки не смогут в расчет маржинальности кешбэка включать доход от условно бесплатных остатков на карточных счетах. Кроме того, размер межбанковского вознаграждения существенно снизится вслед за падением доли расчетов с использованием пластиковых карт", - сказали также в пресс-службе "Абсолют банка". В июле президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода, а также проведения операций с цифровым рублем. Для системно значимых банков обязанность обеспечить использование универсального QR-кода вводится с 1 сентября 2026 года.

https://ria.ru/20250401/keshbek-2008770669.html

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экономика, россия, владимир путин, мтс, абсолют банк