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При пожаре в Балашихе погибли два человека - РИА Новости, 31.07.2025
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18:28 31.07.2025 (обновлено: 19:55 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/balashikha-2032689798.html
При пожаре в Балашихе погибли два человека
При пожаре в Балашихе погибли два человека - РИА Новости, 31.07.2025
При пожаре в Балашихе погибли два человека
Во время пожара на улице Флерова в Балашихе погибли один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса", сообщил глава одноименного городского округа Сергей Юров в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:28:00+03:00
2025-07-31T19:55:00+03:00
происшествия
балашиха
мособлпожспас
сергей юров
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Во время пожара на улице Флерова в Балашихе погибли один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса", сообщил глава одноименного городского округа Сергей Юров в своем Telegram."К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Пожар произошел на улице Флерова в жилом доме 2/1. Специалисты МЧС, "Мособлпожспас" занимаются локализацией огня. Дом отключили от всех коммуникаций, жильцов эвакуировали.Пункт временного размещения организовали на стадионе "Метеор". В ПВР доступны медицинская помощь, вода и питание.
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происшествия, балашиха, мособлпожспас, сергей юров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Балашиха, Мособлпожспас, Сергей Юров, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
При пожаре в Балашихе погибли два человека

Число жертв пожара в Балашихе возросло до двух

© Фото : Прокуратура Московской области/TelegramТушение пожара в Балашихе
Тушение пожара в Балашихе - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Прокуратура Московской области/Telegram
Тушение пожара в Балашихе
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Во время пожара на улице Флерова в Балашихе погибли один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса", сообщил глава одноименного городского округа Сергей Юров в своем Telegram.
«
"К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.
Пожар произошел на улице Флерова в жилом доме 2/1. Специалисты МЧС, "Мособлпожспас" занимаются локализацией огня. Дом отключили от всех коммуникаций, жильцов эвакуировали.
Пункт временного размещения организовали на стадионе "Метеор". В ПВР доступны медицинская помощь, вода и питание.
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ПроисшествияБалашихаМособлпожспасСергей ЮровМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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