https://ria.ru/20250731/balashikha-2032689798.html

При пожаре в Балашихе погибли два человека

При пожаре в Балашихе погибли два человека - РИА Новости, 31.07.2025

При пожаре в Балашихе погибли два человека

Во время пожара на улице Флерова в Балашихе погибли один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса", сообщил глава одноименного городского округа Сергей Юров в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:28:00+03:00

2025-07-31T18:28:00+03:00

2025-07-31T19:55:00+03:00

происшествия

балашиха

мособлпожспас

сергей юров

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032674790_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_8d136cf629cf45c75ffe0a6c50852d10.jpg

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Во время пожара на улице Флерова в Балашихе погибли один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса", сообщил глава одноименного городского округа Сергей Юров в своем Telegram."К сожалению, при пожаре один из жильцов и сотрудник "Мособлпожспаса" погибли. Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибших", — написал он.Пожар произошел на улице Флерова в жилом доме 2/1. Специалисты МЧС, "Мособлпожспас" занимаются локализацией огня. Дом отключили от всех коммуникаций, жильцов эвакуировали.Пункт временного размещения организовали на стадионе "Метеор". В ПВР доступны медицинская помощь, вода и питание.

https://ria.ru/20250731/pozhar--2032644886.html

балашиха

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, балашиха, мособлпожспас, сергей юров, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)