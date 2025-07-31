https://ria.ru/20250731/balashiha-2032693520.html

Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек

Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек - РИА Новости, 31.07.2025

Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек

Порядка 90 человек, в том числе десять детей, эвакуировали из горящего многоквартирного жилого дома в подмосковной Балашихе, на базе местной школы развернут... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:38:00+03:00

2025-07-31T18:38:00+03:00

2025-07-31T18:48:00+03:00

происшествия

россия

балашиха

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Порядка 90 человек, в том числе десять детей, эвакуировали из горящего многоквартирного жилого дома в подмосковной Балашихе, на базе местной школы развернут пункт временного размещения для жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожарными спасены два человека. Эвакуировано 90, в том числе десять детей. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, на месте пожара увеличена группировка сил и средств. К тушению привлечено порядка 90 человек и 28 единиц техники.

https://ria.ru/20250604/pozhar-2020875824.html

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2025

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происшествия, россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)