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Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек - РИА Новости, 31.07.2025
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18:38 31.07.2025 (обновлено: 18:48 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/balashiha-2032693520.html
Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек
Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек - РИА Новости, 31.07.2025
Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек
Порядка 90 человек, в том числе десять детей, эвакуировали из горящего многоквартирного жилого дома в подмосковной Балашихе, на базе местной школы развернут... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:38:00+03:00
2025-07-31T18:48:00+03:00
происшествия
россия
балашиха
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Порядка 90 человек, в том числе десять детей, эвакуировали из горящего многоквартирного жилого дома в подмосковной Балашихе, на базе местной школы развернут пункт временного размещения для жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России. "Пожарными спасены два человека. Эвакуировано 90, в том числе десять детей. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении. По данным МЧС РФ, на месте пожара увеличена группировка сил и средств. К тушению привлечено порядка 90 человек и 28 единиц техники.
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происшествия, россия, балашиха, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Россия, Балашиха, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из горящего дома в Балашихе эвакуировали 90 человек

В Балашихе из горящего дома эвакуировали 90 человек, в том числе десять детей

© МЧС России/TelegramПожар на улице Флерова в Балашихе. 31 июля 2025
Пожар на улице Флерова в Балашихе. 31 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© МЧС России/Telegram
Пожар на улице Флерова в Балашихе. 31 июля 2025
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Порядка 90 человек, в том числе десять детей, эвакуировали из горящего многоквартирного жилого дома в подмосковной Балашихе, на базе местной школы развернут пункт временного размещения для жильцов, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"Пожарными спасены два человека. Эвакуировано 90, в том числе десять детей. Для жильцов дома на базе школы развернут пункт временного размещения", - говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, на месте пожара увеличена группировка сил и средств. К тушению привлечено порядка 90 человек и 28 единиц техники.
Автомобиль МЧС России у школы №17 в Иваново - РИА Новости, 1920, 04.06.2025
В школе в Иваново провели эвакуацию из-за пожара
4 июня, 15:40
 
ПроисшествияРоссияБалашихаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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