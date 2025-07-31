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Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА - РИА Новости, 31.07.2025
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20:28 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/bakanov-2032715615.html
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА - РИА Новости, 31.07.2025
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА. РИА Новости, 31.07.2025
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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА. "Я также по возвращении в Москву доложу руководству страны", - сказал глава госкорпорации журналистам. Он уточнил, что исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи доложит об итогах переговоров президенту США Дональду Трампу.
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сша, россия, москва, дмитрий баканов, владимир путин, дональд трамп, наса, роскосмос
США, Россия, Москва, Дмитрий Баканов, Владимир Путин, Дональд Трамп, НАСА, Роскосмос
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА

Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА по возвращении из США

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Баканов
Дмитрий Баканов - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Дмитрий Баканов. Архивное фото
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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА.
"Я также по возвращении в Москву доложу руководству страны", - сказал глава госкорпорации журналистам.
Он уточнил, что исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи доложит об итогах переговоров президенту США Дональду Трампу.
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В НАСА рассказали о сведении МКС с орбиты
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СШАРоссияМоскваДмитрий БакановВладимир ПутинДональд ТрампНАСАРоскосмос
 
 
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