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Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА - РИА Новости, 31.07.2025
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА
Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:28:00+03:00
2025-07-31T20:28:00+03:00
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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА. "Я также по возвращении в Москву доложу руководству страны", - сказал глава госкорпорации журналистам. Он уточнил, что исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи доложит об итогах переговоров президенту США Дональду Трампу.
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Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА
Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА по возвращении из США