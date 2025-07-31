https://ria.ru/20250731/bakanov-2032715615.html

Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА

Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА - РИА Новости, 31.07.2025

Баканов доложит Путину об итогах переговоров с НАСА

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:28:00+03:00

2025-07-31T20:28:00+03:00

2025-07-31T20:28:00+03:00

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ОКРУГ БРЕВАРД (Флорида), 31 июл - РИА Новости. Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов сообщил, что по возвращении из США доложит президенту РФ Владимиру Путину об итогах переговоров с НАСА. "Я также по возвращении в Москву доложу руководству страны", - сказал глава госкорпорации журналистам. Он уточнил, что исполняющий обязанности главы НАСА Шон Даффи доложит об итогах переговоров президенту США Дональду Трампу.

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сша

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сша, россия, москва, дмитрий баканов, владимир путин, дональд трамп, наса, роскосмос