https://ria.ru/20250731/ataka-2032717631.html

ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие

ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 31.07.2025

ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие

В Запорожской области при ударе ВСУ по гражданской машине погибли три человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T20:44:00+03:00

2025-07-31T20:44:00+03:00

2025-07-31T21:06:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

евгений балицкий

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Запорожской области при ударе ВСУ по гражданской машине погибли три человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram."В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека", — написал он.Погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения. Водитель, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения.Пострадавшему и семье погибших окажут всестороннюю помощь.Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

https://ria.ru/20250731/dron-2032679714.html

запорожская область

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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины