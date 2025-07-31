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ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие
ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие - РИА Новости, 31.07.2025
ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие
В Запорожской области при ударе ВСУ по гражданской машине погибли три человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T20:44:00+03:00
2025-07-31T20:44:00+03:00
2025-07-31T21:06:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
евгений балицкий
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. В Запорожской области при ударе ВСУ по гражданской машине погибли три человека, сообщил губернатор Евгений Балицкий в Telegram."В результате террористической атаки по гражданскому автомобилю в Пологовском муниципальном округе погибли три человека", — написал он.Погибли женщина 1984 года рождения, ее 14-летний сын и женщина 1971 года рождения. Водитель, мужчина 1978 года рождения, получил тяжелые ранения.Пострадавшему и семье погибших окажут всестороннюю помощь.Балицкий отметил, что находится на связи с оперативными службами.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
https://ria.ru/20250731/dron-2032679714.html
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запорожская область, евгений балицкий, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
ВСУ атаковали автомобиль в Запорожской области, есть погибшие
Балицкий: после атаки ВСУ по машине в Запорожской области погибли три человека