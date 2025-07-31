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Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2025
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18:15 31.07.2025 (обновлено: 18:31 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ataka-2032686539.html
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2025
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:15:00+03:00
2025-07-31T18:31:00+03:00
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
попасная
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сегодня днём огнеборцы выехали на место пожара в городе Попасная. В пути следования на пожарно-спасательное подразделение была совершенна целенаправленная атака вражеского беспилотника. Пятеро сотрудников МЧС России получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что также повреждения получила пожарная автоцистерна.
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россия
луганская народная республика
попасная
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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, попасная
Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Попасная
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР

Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в ЛНР

© Фото : МЧС России/TelegramПовреждения на автоцистерне после атаки ВСУ в ЛНР
Повреждения на автоцистерне после атаки ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : МЧС России/Telegram
Повреждения на автоцистерне после атаки ВСУ в ЛНР
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Сегодня днём огнеборцы выехали на место пожара в городе Попасная. В пути следования на пожарно-спасательное подразделение была совершенна целенаправленная атака вражеского беспилотника. Пятеро сотрудников МЧС России получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.
Добавляется, что также повреждения получила пожарная автоцистерна.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
РоссияЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ПроисшествияПопасная
 
 
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