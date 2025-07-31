https://ria.ru/20250731/ataka-2032686539.html

Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР

Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2025

Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР

Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T18:15:00+03:00

2025-07-31T18:15:00+03:00

2025-07-31T18:31:00+03:00

россия

луганская народная республика

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

попасная

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сегодня днём огнеборцы выехали на место пожара в городе Попасная. В пути следования на пожарно-спасательное подразделение была совершенна целенаправленная атака вражеского беспилотника. Пятеро сотрудников МЧС России получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что также повреждения получила пожарная автоцистерна.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

луганская народная республика

попасная

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2025

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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, попасная