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Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР - РИА Новости, 31.07.2025
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T18:15:00+03:00
2025-07-31T18:15:00+03:00
2025-07-31T18:31:00+03:00
россия
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
попасная
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Пять сотрудников МЧС России пострадали в ЛНР из-за атаки беспилотника, сообщили в пресс-службе МЧС России."Сегодня днём огнеборцы выехали на место пожара в городе Попасная. В пути следования на пожарно-спасательное подразделение была совершенна целенаправленная атака вражеского беспилотника. Пятеро сотрудников МЧС России получили акубаротравму. Пострадавшие доставлены в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.Добавляется, что также повреждения получила пожарная автоцистерна.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
луганская народная республика
попасная
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РИА Новости
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россия, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, попасная
Россия, Луганская Народная Республика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Происшествия, Попасная
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке ВСУ в ЛНР
Пять сотрудников МЧС пострадали при атаке дрона ВСУ в ЛНР