https://ria.ru/20250731/ataka-2032534775.html
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение, объект теплоснабжающей организации поврежден в результате атак украинских войск в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:08:00+03:00
2025-07-31T11:08:00+03:00
2025-07-31T11:08:00+03:00
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение, объект теплоснабжающей организации поврежден в результате атак украинских войск в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Никитовском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника поврежден объект теплоснабжающей организации. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, опубликованным в Telegram-канале, в четверг с 8.45 до 10.20 мск ВСУ четыре раза ударили дронами-камикадзе по Калининскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель ранен, объект теплоснабжения поврежден из-за атак ВСУ в Горловке