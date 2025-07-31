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При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/ataka-2032534775.html
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель - РИА Новости, 31.07.2025
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель
Мирный житель получил ранение, объект теплоснабжающей организации поврежден в результате атак украинских войск в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:08:00+03:00
2025-07-31T11:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
иван приходько
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение, объект теплоснабжающей организации поврежден в результате атак украинских войск в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько. "В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале. Он отметил, что в Никитовском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника поврежден объект теплоснабжающей организации. По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, опубликованным в Telegram-канале, в четверг с 8.45 до 10.20 мск ВСУ четыре раза ударили дронами-камикадзе по Калининскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили один боеприпас с беспилотника. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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горловка
донецкая народная республика
украина
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горловка, донецкая народная республика, украина, иван приходько, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, Иван Приходько, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинской атаке в Горловке пострадал мирный житель

Мирный житель ранен, объект теплоснабжения поврежден из-за атак ВСУ в Горловке

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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ДОНЕЦК, 31 июл – РИА Новости. Мирный житель получил ранение, объект теплоснабжающей организации поврежден в результате атак украинских войск в Горловке ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате украинской вооружённой агрессии в жилом массиве "Солнечный" ранен мирный житель Горловки", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Он отметил, что в Никитовском районе Горловки в результате атаки украинского беспилотника поврежден объект теплоснабжающей организации.
По данным управления администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины, опубликованным в Telegram-канале, в четверг с 8.45 до 10.20 мск ВСУ четыре раза ударили дронами-камикадзе по Калининскому и Никитовскому районам Горловки и сбросили один боеприпас с беспилотника.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаИван ПриходькоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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