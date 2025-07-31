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При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области
При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области
Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:40:00+03:00
2025-07-31T09:40:00+03:00
2025-07-31T10:53:00+03:00
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в Октябрьскую районную больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно", — написал он. Позже в больницу обратился второй раненый, мужчине с баротравмой оказывают помощь. Кроме того, при атаках двух дронов повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области
При атаке дронов ВСУ пострадали два жителя белгородского поселка Октябрьский