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При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:40 31.07.2025 (обновлено: 10:53 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/ataka-2032519102.html
При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области
При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области - РИА Новости, 31.07.2025
При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области
Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:40:00+03:00
2025-07-31T10:53:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
октябрьский
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
происшествия
россия
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале. "Мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в Октябрьскую районную больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно", — написал он. Позже в больницу обратился второй раненый, мужчине с баротравмой оказывают помощь. Кроме того, при атаках двух дронов повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение.Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
белгородская область
октябрьский
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белгородская область, октябрьский, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, происшествия, россия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Октябрьский, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Россия
При атаке украинских дронов пострадали два жителя Белгородской области

При атаке дронов ВСУ пострадали два жителя белгородского поселка Октябрьский

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки украинских БПЛА на поселок Октябрьский Белгородского района
Последствия атаки украинских БПЛА на поселок Октябрьский Белгородского района - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки украинских БПЛА на поселок Октябрьский Белгородского района
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БЕЛГОРОД, 31 июл — РИА Новости. Украинские войска атаковали поселок Октябрьский в Белгородской области беспилотниками, пострадали два мирных жителя, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«
"Мужчина с поверхностными осколочными ранениями живота доставлен в Октябрьскую районную больницу, где медики оказали ему необходимую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение пострадавший продолжит амбулаторно", — написал он.
Позже в больницу обратился второй раненый, мужчине с баротравмой оказывают помощь. Кроме того, при атаках двух дронов повреждения получили коммерческий объект и частное домовладение.
Украинские боевики ежедневно наносят удары по гражданским объектам в приграничных регионах. ВС России в ответ бьют высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБелгородская областьОктябрьскийБелгородский районВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныПроисшествияРоссия
 
 
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