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Умерла итальянская актриса Адриана Асти - РИА Новости, 31.07.2025
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Культура
 
20:12 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/asti-2032713202.html
Умерла итальянская актриса Адриана Асти
Умерла итальянская актриса Адриана Асти - РИА Новости, 31.07.2025
Умерла итальянская актриса Адриана Асти
Итальянская актриса театра и кино Адриана Асти скончалась на 95-м году жизни, сообщила в четверг газета Sole 24 Ore. РИА Новости, 31.07.2025
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РИМ, 31 июл – РИА Новости. Итальянская актриса театра и кино Адриана Асти скончалась на 95-м году жизни, сообщила в четверг газета Sole 24 Ore. "Адриана Асти скончалась 31 июля в возрасте 94 лет", - говорится в материале. Звезда итальянского кинематографа родилась в Милане в 1931 году. Она сыграла в фильмах "Перед революцией" (1964), "Зорро" (1975) вместе с известным французским актером Аленом Делоном, "Калигула" (1979), "Лучшие годы молодости" (2003), "Пазолини" (2014) и многих других. Среди ее наград – премии "Давид Ди Донателло", "Золотой глобус" и "Серебряная лента". Состояла в браке с итальянским кинорежиссером Бернардо Бертолуччи.
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милан, бернардо бертолуччи, ален делон, в мире
Культура, Милан, Бернардо Бертолуччи, Ален Делон, В мире
Умерла итальянская актриса Адриана Асти

Актриса Адриана Асти умерла в возрасте 94 лет

© Getty Images / Vittorio Zunino CelottoИтальянская актриса театра и кино Адриана Асти
Итальянская актриса театра и кино Адриана Асти - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Getty Images / Vittorio Zunino Celotto
Итальянская актриса театра и кино Адриана Асти . Архивное фото
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РИМ, 31 июл – РИА Новости. Итальянская актриса театра и кино Адриана Асти скончалась на 95-м году жизни, сообщила в четверг газета Sole 24 Ore.
"Адриана Асти скончалась 31 июля в возрасте 94 лет", - говорится в материале.
Звезда итальянского кинематографа родилась в Милане в 1931 году. Она сыграла в фильмах "Перед революцией" (1964), "Зорро" (1975) вместе с известным французским актером Аленом Делоном, "Калигула" (1979), "Лучшие годы молодости" (2003), "Пазолини" (2014) и многих других. Среди ее наград – премии "Давид Ди Донателло", "Золотой глобус" и "Серебряная лента". Состояла в браке с итальянским кинорежиссером Бернардо Бертолуччи.
 
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