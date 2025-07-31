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Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке - РИА Новости, 31.07.2025
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15:10 31.07.2025 (обновлено: 15:29 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/arest-2032628308.html
Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке
Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке - РИА Новости, 31.07.2025
Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке
Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 октября арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:10:00+03:00
2025-07-31T15:29:00+03:00
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 октября арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга уточнили РИА Новости, что следствие просит инстанцию продлить арест Аллаярову, заседание прошло в четверг. "Аллаярова Дениса оставить под стражей до 4 октября", – заключила судья Татьяна Чащина.В суд поддержать редактора Аллаярова пришли порядка 30 работников URA.RU. На вопрос коллег, как у него дела, он ответил: "Как в СИЗО"."Оставляют только для того, чтобы оказывать на меня давление, требуют оговорить близких мне людей. Делать этого я не буду", – сказал Аллаяров журналистам после оглашения судьей решения о продлении ареста.В свою очередь его адвокат Анастасия Харисанова сказала РИА Новости, что защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Собеседница агентства уточнила, что сумма вменяемой ее подзащитному взятки в 20 тысяч рублей не поменялась, новых статей в его уголовном деле нет.Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа.Ранее суд продлил домашний арест Карпову до 4 октября включительно.Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.Позднее, 23 июля, издание URA.RU заявило, что в Екатеринбурге был задержан их региональный редактор Игорь Сергеев, он проходит свидетелем по делу Аллаярова. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, подтвердив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия.В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
https://ria.ru/20250723/sud-2030926184.html
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Происшествия, Екатеринбург, Ura.ru, Обыски в редакции URA.RU в Екатеринбурге, Урал, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке

Суд продлил до 4 октября арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке

© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкРедактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Ирина Семенова
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Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 октября арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В среду в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга уточнили РИА Новости, что следствие просит инстанцию продлить арест Аллаярову, заседание прошло в четверг.
"Аллаярова Дениса оставить под стражей до 4 октября", – заключила судья Татьяна Чащина.
Главный редактор телеграм-канала Baza Глеб Трифонов, задержанный по обвинению в даче взятки, во время избрания ему меры пресечения в Замоскворецком районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Суд арестовал главреда Baza Трифонова по обвинению в даче взятки
23 июля, 18:36
В суд поддержать редактора Аллаярова пришли порядка 30 работников URA.RU. На вопрос коллег, как у него дела, он ответил: "Как в СИЗО".
"Оставляют только для того, чтобы оказывать на меня давление, требуют оговорить близких мне людей. Делать этого я не буду", – сказал Аллаяров журналистам после оглашения судьей решения о продлении ареста.
В свою очередь его адвокат Анастасия Харисанова сказала РИА Новости, что защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Собеседница агентства уточнила, что сумма вменяемой ее подзащитному взятки в 20 тысяч рублей не поменялась, новых статей в его уголовном деле нет.
Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа.
Ранее суд продлил домашний арест Карпову до 4 октября включительно.
Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.
Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.
Позднее, 23 июля, издание URA.RU заявило, что в Екатеринбурге был задержан их региональный редактор Игорь Сергеев, он проходит свидетелем по делу Аллаярова. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, подтвердив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия.
В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.
Задержание - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
В Москве арестовали полицейских по делу о получении взяток от Baza
24 июля, 21:55
 
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ruОбыски в редакции URA.RU в ЕкатеринбургеУралРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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