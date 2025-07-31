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Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке

Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке - РИА Новости, 31.07.2025

Суд продлил арест редактору URA.RU Аллаярову по делу о взятке

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 октября арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:10:00+03:00

2025-07-31T15:10:00+03:00

2025-07-31T15:29:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 июл – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил до 4 октября арест редактору свердловской редакции URA.RU Денису Аллаярову, ставшему фигурантом дела о даче взятки своему дяде-полицейскому, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. В среду в пресс-службе Ленинского районного суда Екатеринбурга уточнили РИА Новости, что следствие просит инстанцию продлить арест Аллаярову, заседание прошло в четверг. "Аллаярова Дениса оставить под стражей до 4 октября", – заключила судья Татьяна Чащина.В суд поддержать редактора Аллаярова пришли порядка 30 работников URA.RU. На вопрос коллег, как у него дела, он ответил: "Как в СИЗО"."Оставляют только для того, чтобы оказывать на меня давление, требуют оговорить близких мне людей. Делать этого я не буду", – сказал Аллаяров журналистам после оглашения судьей решения о продлении ареста.В свою очередь его адвокат Анастасия Харисанова сказала РИА Новости, что защита настаивала на изменении меры пресечения на домашний арест. Собеседница агентства уточнила, что сумма вменяемой ее подзащитному взятки в 20 тысяч рублей не поменялась, новых статей в его уголовном деле нет.Суд арестовал Аллаярова 6 июня, в тот же день экс-начальника отдела уголовного розыска отделения полиции №10 столицы Урала Андрея Карпова, которому предъявлено обвинение в превышении полномочий и получении взятки от журналиста, отправили под домашний арест на такой же срок, как и Аллаярова, – до 4 августа.Ранее суд продлил домашний арест Карпову до 4 октября включительно.Обыски прошли в уральской редакции URA.RU 5 июня, в офисе изъяли технику и документы из-за подозрений в покупке оперативной полицейской сводки и использовании ее при подготовке новостей, сообщали РИА Новости в силовых структурах. По данным URA.RU, экс-полицейский, в передаче взятки которому обвиняется Аллаяров, является родным дядей журналиста.Адвокат Светлана Герасимова, представляющая интересы Аллаярова, рассказывала агентству, что доказательства передачи денег редактором отсутствуют в материалах его уголовного дела, а есть лишь "донос дяди", также она говорила, что журналисту вменяют один эпизод дачи взятки в 20 тысяч рублей. Свою вину редактор не признает.Позднее, 23 июля, издание URA.RU заявило, что в Екатеринбурге был задержан их региональный редактор Игорь Сергеев, он проходит свидетелем по делу Аллаярова. При этом в правоохранительных органах опровергли РИА Новости факт задержания Сергеева, подтвердив, что сотрудник редакции находится в статусе свидетеля и его привели для совершения следственного действия.В областном управлении СК РФ не комментируют эту тему.

https://ria.ru/20250723/sud-2030926184.html

https://ria.ru/20250724/baza-2031271365.html

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