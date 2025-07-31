Рейтинг@Mail.ru
В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/arest-2032535385.html
В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину
В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину - РИА Новости, 31.07.2025
В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину
Суд арестовал 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:15:00+03:00
2025-07-31T11:15:00+03:00
уфа
россия
рязань
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
УФА, 31 июл - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь железнодорожный локомотив в Башкирии, сообщило СУСК РФ по республике. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 17-летнему жителю города Уфы в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК РФ)", - следует из релиза. По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний, вступив в сговор с неустановленным лицом через интернет-мессенджер, за денежное вознаграждение, размер которого варьировался от одной до 65 тысяч рублей, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов. "В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики до совершения диверсии", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. "Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, в том числе личность организатора преступной деятельности", - добавили в СУСК.
https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html
https://ria.ru/20250723/terrorist-2030953263.html
уфа
россия
рязань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, россия, рязань, безопасность
Уфа, Россия, Рязань, Безопасность
В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину

Подросток, собиравший сведения об объектах ТЭК для Украины, арестован в Уфе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
УФА, 31 июл - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь железнодорожный локомотив в Башкирии, сообщило СУСК РФ по республике.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 17-летнему жителю города Уфы в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК РФ)", - следует из релиза.
Задержание мужчины, готовившего теракт в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
29 июля, 09:47
По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний, вступив в сговор с неустановленным лицом через интернет-мессенджер, за денежное вознаграждение, размер которого варьировался от одной до 65 тысяч рублей, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов.
"В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики до совершения диверсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. "Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, в том числе личность организатора преступной деятельности", - добавили в СУСК.
Статуя богини Фемиды у здания суда - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Житель Запорожской области получил 20 лет колонии за подготовку теракта
23 июля, 19:27
 
УфаРоссияРязаньБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала