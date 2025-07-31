https://ria.ru/20250731/arest-2032535385.html

В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину

В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину - РИА Новости, 31.07.2025

В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину

Суд арестовал 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T11:15:00+03:00

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УФА, 31 июл - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь железнодорожный локомотив в Башкирии, сообщило СУСК РФ по республике. "Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 17-летнему жителю города Уфы в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК РФ)", - следует из релиза. По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний, вступив в сговор с неустановленным лицом через интернет-мессенджер, за денежное вознаграждение, размер которого варьировался от одной до 65 тысяч рублей, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов. "В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики до совершения диверсии", - говорится в сообщении. Отмечается, что с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. "Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, в том числе личность организатора преступной деятельности", - добавили в СУСК.

https://ria.ru/20250729/fsb-2032075987.html

https://ria.ru/20250723/terrorist-2030953263.html

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уфа, россия, рязань, безопасность