В Уфе арестовали подростка, работавшего на Украину
Подросток, собиравший сведения об объектах ТЭК для Украины, арестован в Уфе
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
УФА, 31 июл - РИА Новости. Суд арестовал 17-летнего подростка, собиравшего сведения об объектах топливно-энергетического комплекса Уфы, Рязани и Казани, а также попытавшегося поджечь железнодорожный локомотив в Башкирии, сообщило СУСК РФ по республике.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел СУСК России по Республике Башкортостан предъявлено обвинение 17-летнему жителю города Уфы в государственной измене и приготовлении к диверсии (ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281, ст. 275 УК РФ)", - следует из релиза.
ФСБ предотвратила теракт в Ростове-на-Дону
29 июля, 09:47
По версии следствия, с сентября 2024 года по февраль 2025 года несовершеннолетний, вступив в сговор с неустановленным лицом через интернет-мессенджер, за денежное вознаграждение, размер которого варьировался от одной до 65 тысяч рублей, собирал сведения о стратегически важных объектах топливно-энергетического комплекса, автомобилях, припаркованных около интересующих куратора организаций, учреждениях и жилых домах в Уфе, Рязани и Казани. Собранная информация предназначалась для передачи украинской стороне с целью совершения диверсионных актов.
"В январе текущего года подросток согласился за обещанное денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей совершить поджог железнодорожного локомотива, однако реализовать преступный умысел не успел в связи с его задержанием оперативниками УФСБ республики до совершения диверсии", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с обвиняемым проведены первоначальные следственные действия. "Судом по ходатайству следователя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи совместно с оперативными сотрудниками продолжают устанавливать обстоятельства совершенных преступлений, в том числе личность организатора преступной деятельности", - добавили в СУСК.