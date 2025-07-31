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В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт - РИА Новости, 31.07.2025
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07:06 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/arest-2032504716.html
В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт
В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт - РИА Новости, 31.07.2025
В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт
Семнадцатилетний подросток арестован по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Красноярске, молодой человек пытался поджечь два релейных шкафа за РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T07:06:00+03:00
2025-07-31T07:06:00+03:00
происшествия
россия
красноярск
красноярский край
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
следственный комитет россии (ск рф)
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток арестован по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Красноярске, молодой человек пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в 700 долларов, сообщает транспортная полиция Сибири в Telegram-канале. "Сотрудники Сибирского линейного управления МВД России и Управления ФСБ России по Красноярскому краю по горячим следам задержали подозреваемого в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование в Октябрьском районе краевого центра (в Красноярске - ред.). Ночью 28 июля 17-летний студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые горючие вещества не воспламенились. Преступные действия не повлияли на движение поездов по этому участку пути", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инструкцию по изготовлению горючей смеси подросток получил от неизвестного во время общения в одном из мессенджеров. Там же ему пообещали заплатить за теракт 700 долларов. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Подростку грозит до 20 лет колонии. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
https://ria.ru/20250729/granata-2032132413.html
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происшествия, россия, красноярск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Красноярск, Красноярский край, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Следственный комитет России (СК РФ)
В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт

В Красноярске подростка заподозрили в покушении на теракт на железной дороге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток арестован по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Красноярске, молодой человек пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в 700 долларов, сообщает транспортная полиция Сибири в Telegram-канале.
"Сотрудники Сибирского линейного управления МВД России и Управления ФСБ России по Красноярскому краю по горячим следам задержали подозреваемого в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование в Октябрьском районе краевого центра (в Красноярске - ред.). Ночью 28 июля 17-летний студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые горючие вещества не воспламенились. Преступные действия не повлияли на движение поездов по этому участку пути", - говорится в сообщении.
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По данным ведомства, инструкцию по изготовлению горючей смеси подросток получил от неизвестного во время общения в одном из мессенджеров. Там же ему пообещали заплатить за теракт 700 долларов. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.
Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Подростку грозит до 20 лет колонии. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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