В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт
В Красноярске подростка заподозрили в покушении на теракт на железной дороге
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток арестован по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Красноярске, молодой человек пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в 700 долларов, сообщает транспортная полиция Сибири в Telegram-канале.
"Сотрудники Сибирского линейного управления МВД России и Управления ФСБ России по Красноярскому краю по горячим следам задержали подозреваемого в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование в Октябрьском районе краевого центра (в Красноярске - ред.). Ночью 28 июля 17-летний студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые горючие вещества не воспламенились. Преступные действия не повлияли на движение поездов по этому участку пути", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, инструкцию по изготовлению горючей смеси подросток получил от неизвестного во время общения в одном из мессенджеров. Там же ему пообещали заплатить за теракт 700 долларов. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления.
Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Подростку грозит до 20 лет колонии. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.
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