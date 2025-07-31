https://ria.ru/20250731/arest-2032504716.html

В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт

В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт - РИА Новости, 31.07.2025

В Красноярске задержали подростка по подозрению в покушении на теракт

Семнадцатилетний подросток арестован по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Красноярске, молодой человек пытался поджечь два релейных шкафа за РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T07:06:00+03:00

2025-07-31T07:06:00+03:00

2025-07-31T07:06:00+03:00

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федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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КРАСНОЯРСК, 31 июл - РИА Новости. Семнадцатилетний подросток арестован по подозрению в покушении на теракт на железной дороге в Красноярске, молодой человек пытался поджечь два релейных шкафа за вознаграждение в 700 долларов, сообщает транспортная полиция Сибири в Telegram-канале. "Сотрудники Сибирского линейного управления МВД России и Управления ФСБ России по Красноярскому краю по горячим следам задержали подозреваемого в попытке вывести из строя железнодорожное оборудование в Октябрьском районе краевого центра (в Красноярске - ред.). Ночью 28 июля 17-летний студент одного из местных колледжей пытался поджечь два релейных шкафа, однако используемые горючие вещества не воспламенились. Преступные действия не повлияли на движение поездов по этому участку пути", - говорится в сообщении. По данным ведомства, инструкцию по изготовлению горючей смеси подросток получил от неизвестного во время общения в одном из мессенджеров. Там же ему пообещали заплатить за теракт 700 долларов. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства преступления. Восточным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России в отношении задержанного возбуждено уголовное дело о террористическом акте (часть 3 статьи 30 и часть 1 статьи 205 УК РФ). Подростку грозит до 20 лет колонии. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу.

https://ria.ru/20250729/granata-2032132413.html

https://ria.ru/20250110/kursk-1993205718.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, красноярск, красноярский край, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), следственный комитет россии (ск рф)