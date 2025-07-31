https://ria.ru/20250731/arest--2032660557.html

Суд признал законным заочный арест основательницы Meduza* Тимченко*

Суд признал законным заочный арест основательницы Meduza* Тимченко* - РИА Новости, 31.07.2025

Суд признал законным заочный арест основательницы Meduza* Тимченко*

Московский городской суд признал законным заочный арест основателя проекта Meduza* (включен в реестр иноагентов в РФ) Галины Тимченко* (признана иноагентом) по... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:53:00+03:00

2025-07-31T16:53:00+03:00

2025-07-31T16:53:00+03:00

происшествия

россия

москва

украина

московский городской суд

следственный комитет россии (ск рф)

галина тимченко*

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Московский городской суд признал законным заочный арест основателя проекта Meduza* (включен в реестр иноагентов в РФ) Галины Тимченко* (признана иноагентом) по делу об организации деятельности нежелательной организации, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Постановление Черемушкинского суда Москвы оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения", - сказал собеседник агентства. Ранее МВД объявило Тимченко* в розыск, а суд заочно выдал санкцию на ее арест. Срок ареста установлен на 2 месяца с момента экстрадиции на территорию РФ либо с момента ее задержания в России. Как заявляли в столичном главке СК РФ, в отношении Тимченко* возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 284.1 УК РФ (организация деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной на территории Российской Федерации). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. В 2024 году Минюст внес журналистку в реестр иностранных агентов. Отмечалось, что Тимченко* создавала и распространяла сообщения и материалы иностранных агентов, выступала против СВО на Украине, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ. Она является соучредителем и генеральным директором интернет-источника, включенного в реестр иностранных агентов, деятельность которых признана нежелательной в России. Тимченко* проживает за границей.* Включен в реестр иноагентов в России

https://ria.ru/20250729/gosduma-2032142047.html

https://ria.ru/20250718/reestr-2030017451.html

россия

москва

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происшествия, россия, москва, украина, московский городской суд, следственный комитет россии (ск рф), галина тимченко*