https://ria.ru/20250731/aravija-2032622086.html

Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии

Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2025

Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии

Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T14:57:00+03:00

2025-07-31T14:57:00+03:00

2025-07-31T15:08:00+03:00

в мире

саудовская аравия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032626258_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f81c7dd148c8b9ce4324ea4dde6f789.jpg

КАИР, 31 июл - РИА Новости. Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz. "Двадцать три человек получили травмы различной степени тяжести в результате падения аттракциона в парке развлечений в Эт-Таифе", - пишет газета. Очевидцы заявили изданию, что инцидент произошел на аттракционе "360 градусов". По их словам, колонна аттракциона внезапно сломалась и врезалась на высокой скорости в ту часть, в которой сидели люди.

https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии был снят на видео 2025-07-31T14:57 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, саудовская аравия