https://ria.ru/20250731/aravija-2032622086.html
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2025
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии
Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:57:00+03:00
2025-07-31T14:57:00+03:00
2025-07-31T15:08:00+03:00
в мире
саудовская аравия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032626258_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9f81c7dd148c8b9ce4324ea4dde6f789.jpg
КАИР, 31 июл - РИА Новости. Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz. "Двадцать три человек получили травмы различной степени тяжести в результате падения аттракциона в парке развлечений в Эт-Таифе", - пишет газета. Очевидцы заявили изданию, что инцидент произошел на аттракционе "360 градусов". По их словам, колонна аттракциона внезапно сломалась и врезалась на высокой скорости в ту часть, в которой сидели люди.
https://ria.ru/20250629/vladivostok-2026088834.html
саудовская аравия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032626258_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9c74399a8af88f914f5598752a69aff5.jpg
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии был снят на видео
2025-07-31T14:57
true
PT0M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии
Okaz: 23 человека пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии