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Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2025
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14:57 31.07.2025 (обновлено: 15:08 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/aravija-2032622086.html
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии - РИА Новости, 31.07.2025
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии
Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:57:00+03:00
2025-07-31T15:08:00+03:00
в мире
саудовская аравия
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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz. "Двадцать три человек получили травмы различной степени тяжести в результате падения аттракциона в парке развлечений в Эт-Таифе", - пишет газета. Очевидцы заявили изданию, что инцидент произошел на аттракционе "360 градусов". По их словам, колонна аттракциона внезапно сломалась и врезалась на высокой скорости в ту часть, в которой сидели люди.
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саудовская аравия
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Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии
Момент обрушения аттракциона в Саудовской Аравии был снят на видео
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в мире, саудовская аравия
В мире, Саудовская Аравия
Более 20 человек пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии

Okaz: 23 человека пострадали при обрушении аттракциона в Саудовской Аравии

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КАИР, 31 июл - РИА Новости. Двадцать три человека пострадали в результате обрушения аттракциона в городе Эт-Таиф на западе Саудовской Аравии, сообщает газета Okaz.
"Двадцать три человек получили травмы различной степени тяжести в результате падения аттракциона в парке развлечений в Эт-Таифе", - пишет газета.
Очевидцы заявили изданию, что инцидент произошел на аттракционе "360 градусов". По их словам, колонна аттракциона внезапно сломалась и врезалась на высокой скорости в ту часть, в которой сидели люди.
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В миреСаудовская Аравия
 
 
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