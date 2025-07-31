https://ria.ru/20250731/anomaliya-2031997086.html

"Раньше этого не замечали". Египетская "аномалия" поставила ученых в тупик

"Раньше этого не замечали". Египетская "аномалия" поставила ученых в тупик - РИА Новости, 31.07.2025

"Раньше этого не замечали". Египетская "аномалия" поставила ученых в тупик

Археологи обнаружили неподалеку от пирамид Гизы загадочные постройки. Причудливой формы подземные камеры более четырех тысяч лет оставались невидимыми для глаз... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T08:00:00+03:00

2025-07-31T08:00:00+03:00

2025-07-31T08:04:00+03:00

религия

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МОСКВА, 31 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили неподалеку от пирамид Гизы загадочные постройки. Причудливой формы подземные камеры более четырех тысяч лет оставались невидимыми для глаз ученых. Что скрывается в потаенных тоннелях — в материале РИА Новости."Нисколько не удивляет"Поистине держава фараонов — загадочна. Казалось, бы пустынный край избороздили вдоль и поперек. Что еще можно здесь найти? Но у древнего царства, как выяснилось, много секретов.Один из них посчастливилось раскрыть совместной научной экспедиции из Японии и Египта. Специалисты обратили внимание на внушительных размеров пустырь. Он раскинулся посреди некрополя на плато Гиза, у самых пирамид.Долгое время этим участком не занимались. Оно и понятно: здесь нет никаких видимых сооружений — в отличие от кладбища, которое сплошь усеяно руинами надгробных плит и мастабами.Так что исследователи с самого начала решили прибегнуть к способу, позволяющему сделать тайное явным. При помощи георадаров и радиоэлектроники они метр за метром просканировали пустырь.Неожиданно приборы показали, что на глубине около двух метров залегает нечто странное — L-образная конструкция длиной около десяти метров. А под ней — еще одна, размерами больше.В Сети потоком полились всевозможные спекуляции на тему "Что это может быть?" Одни утверждали, что ученые наткнулись на ранее неизвестную гробницу фараона. Почему нет? Ведь всего несколько месяцев назад недалеко от Луксора нашли нетронутую усыпальницу Тутмоса II.Другие говорили, что близ плато Гиза скрывается вход в "подземное царство мертвых". О нем в подробностях повествует египетская Книга мертвых.Специалисты же пока предпочитают воздерживаться от всякого рода догадок. "Пока в этом районе не начнутся раскопки, сложно что-либо сказать о сооружении, – заявил профессор египтологии Ливерпульского университета Роланд Энмарч. — Но меня нисколько не удивит, если оно окажется какой-то гробницей".О второй камере, что залегает глубже, и вовсе судить нельзя. Информации крайне мало, заключил исследователь. Невозможно понять, естественная она или создана человеком. В реальности может оказаться, что пустота — смесь песка и гравия или обычная воздушная полость.Тайник фараонаШансы, что именно так и будет, весьма велики. Ученым не впервой обманываться. Только за последние десять лет энтузиасты и любители древностей сообщили о десятках археологических аномалий в руинах египетской цивилизации.Наиболее громкое такое открытие произошло в 2017-м. Тогда международная группа из Франции и Японии получила доступ к знаменитой пирамиде Хуфу (Хеопса) — самой высокой из тех, что стоят на плато Гиза. Не прошло и пары месяцев, как специалисты опубликовали первый отчет: прямо над главным коридором погребальной камеры приборы зафиксировали обширную пустоту.Сразу пошли слухи о некой тайной комнате. В дискуссию вовремя вмешался корифей мировой египтологии, бывший министр древностей Захи Хавасс.Он сразу же успокоил любителей мистики: ни о каких тайниках речи быть не может. Все дело в том, что каменные блоки внутри пирамиды, в отличие от облицовочных, сильно разнятся в размерах. Такое соседство камней разного калибра и вызывает иллюзию скрытого помещения. К слову, профессионалам это известно уже давно.Возможно, с такой "тайной комнатой" столкнулся в начале этого года итальянский биохимик Коррадо Маланга. Вместе с коллегами он решил опробовать на великих пирамидах свой нестандартный подход — взял и просканировал их мощным гидролокатором. Этот прибор используют при составлении карт океанского дна.И о чудо — аппаратура показала: прямо под основанием пирамид скрывается не одно помещение, а целая сеть."Огромное преувеличение"Как утверждал ученый, от усыпальниц фараонов Хуфу, Хафры и Менкаура вниз уходят восемь цилиндрических шахт. В каждой, по-видимому, есть винтовая лестница, ведущая в просторные прямоугольные комнаты, расположенные одна над другой."Если нам удастся проявить снимки радара, мы увидим настоящий подземный город", — рассказал биохимик журналистам. Маланга уверен: его находка доказывает, что пирамиды служили ни чем иным, как порталом в легендарные залы Аменти — загробный мир.Его изображение есть почти на всех из дошедших до нас похоронных настенных росписей. Прежде чем достичь вечного блаженства или мучений, усопшему необходимо было пройти череду сложнейших испытаний. По принципу компьютерной игры — от уровня к уровню.Если все так, то данные с радаров Маланги вполне можно считать основательным подтверждением. Только вот коллеги по научному цеху восприняли его "открытие" в штыки. Так, специалист по радиолокации из Денверского университета Лоуренс Коньерс назвал рассказы о "подземном городе" огромным преувеличением."Майя и другие народы в древней Мезоамерике часто строили пирамиды над пещерами, — пояснил он. — Вполне возможно, что под египетскими пирамидами есть небольшие структуры, такие как шахты и камеры".Радиолокационному зондированию под силу их обнаружить. Но не на глубине нескольких километров, отметил Коньерс. Кроме того, в голове не укладывается, сколько ресурсов понадобилось на возведение криптомегаполиса.У каирских ученых и чиновников возникла масса вопросов о правовом аспекте работы Коррадо Маланги. Любые исследования возможны лишь после оформления специального разрешения от министерства древностей. А он такой бумаги не получал.К тому же любое открытие в сфере археологии сперва проверяют минимум два независимых эксперта. Только после этого экспедиционный отчет публикуют в авторитетном издании. Так что пока, подчеркнул директор Александрийской библиотеки Хусейн Абдель-Басир, заявления итальянского биохимика не более чем "преувеличение и обман".

https://ria.ru/20250713/zagadka-2028422889.html

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Никита Бизин

Никита Бизин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

аналитика - религия и мировоззрение