https://ria.ru/20250731/angara-2032525184.html

В "Ангаре" назвали причину возможных отмен рейсов

В "Ангаре" назвали причину возможных отмен рейсов - РИА Новости, 31.07.2025

В "Ангаре" назвали причину возможных отмен рейсов

Авиакомпания "Ангара" привлечет для техобслуживания самолетов сторонние организации, в связи с этим часть рейсов могут быть отменены, сообщает авиаперевозчик на РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T10:13:00+03:00

2025-07-31T10:13:00+03:00

2025-07-31T10:18:00+03:00

благовещенск

тында

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

следственный комитет россии (ск рф)

ан-24

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ИРКУТСК, 31 июл - РИА Новости. Авиакомпания "Ангара" привлечет для техобслуживания самолетов сторонние организации, в связи с этим часть рейсов могут быть отменены, сообщает авиаперевозчик на своей странице в "ВКонтакте". После аннулирования Росавиацией сертификата на техническое обслуживание воздушных судов, авиакомпания продолжает выполнять полеты. "Для обеспечения предполетного технического обслуживания воздушных судов будут привлечены сертифицированные сторонние организации. В связи с текущей ситуацией будут отменены часть рейсов, возможны задержки выполнения вылетов", - говорится в сообщении. Отмечается, что пассажиры, чьи рейсы будут задержаны или отменены, имеют право на полный возврат стоимости билетов. Все обязательства перед пассажирами авиаперевозчик сохраняет в полном объеме, добавляется в сообщении. Самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", выполняющий рейс из Благовещенска, потерпел на прошлой неделе крушение вблизи города Тында. Погибли 42 пассажира и 6 членов экипажа. СК на транспорте расследует уголовное дело по статье о нарушение правил движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц.

https://ria.ru/20250725/krushenie-2031344728.html

благовещенск

тында

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благовещенск, тында, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), следственный комитет россии (ск рф), ан-24