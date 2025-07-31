Посол Алипов: интерес индийского бизнеса к работе с Россией растет
Посол Алипов: интерес бизнеса в Индии к работе с РФ растет, несмотря на препоны
© Фото : посольство России в ИндииПосол России в Индии Денис Алипов
© Фото : посольство России в Индии
Посол России в Индии Денис Алипов. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 31 июл – РИА Новости. Интерес индийского бизнеса к работе с Россией растет, несмотря на препятствия, заявил посол России в Индии Денис Алипов.
"С каждым годом расширяется понимание индийского бизнеса, что несмотря на все препятствия с Россией можно и нужно работать, можно и нужно торговать. Есть готовность, несмотря на сложности с теми же взаиморасчетами, входить на российский рынок либо как поставщики, либо как инвесторы. Возможности для этого есть, механизмы расчёта в национальных валютах работают. Эти механизмы становятся всё более удобными, всё более быстрыми", - сказал дипломат, отметив, что российская сторона может только приветствовать такой настрой.
Алипов добавил, что крайне важно то, что желание совместной заинтересованной работы видно не только на межгосударственном уровне, но и на уровне регионального сотрудничества.
"С этой точки зрения важно, что и в регионы проникает вот это понимание о том, что нам надо взаимодействовать самым активным и честным образом. В регионы здесь и в регионы в России. В прошлом году у нас в два раза выросло число делегаций наших регионов, которые посетили с визитами Индию. И индийцы через торгово-экономические объединения, торговые палаты, различные действующие в Индии бизнес-структуры тоже активно интересуются возможностями в России. Торгпредство России на этом направлении очень активно работает, и мы тоже помогаем и стараемся расширить деловую базу нашего экономического сотрудничества", - сказал он российским журналистам.
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