https://ria.ru/20250731/alaudinov-2032592151.html
Алаудинов: ВС России получили важный плацдарм после освобождения Часова Яра
Алаудинов: ВС России получили важный плацдарм после освобождения Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Алаудинов: ВС России получили важный плацдарм после освобождения Часова Яра
Освобождение города Часов Яр в ДНР создало новый плацдарм для наступления российских войск, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T14:16:00+03:00
2025-07-31T14:16:00+03:00
2025-07-31T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
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апти алаудинов
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КУРСК, 31 июл - РИА Новости. Освобождение города Часов Яр в ДНР создало новый плацдарм для наступления российских войск, рассказал РИА Новости командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Российские подразделения, взяв под контроль Часов Яр, получили стратегически важный плацдарм для дальнейшего наступления. Этот успех позволяет усилить давление на противника и развивать операцию в данном направлении", - сказал Алаудинов. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250731/osvobozhdenie-2032581684.html
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часов яр, россия, донецкая народная республика, апти алаудинов, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Россия, Донецкая Народная Республика, Апти Алаудинов, Безопасность
Алаудинов: ВС России получили важный плацдарм после освобождения Часова Яра
Алаудинов: ВС РФ получили важный плацдарм после освобождения Часова Яра в ДНР