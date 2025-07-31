https://ria.ru/20250731/aeroport-2032500788.html

В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок

В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок - РИА Новости, 31.07.2025

В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок

Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T06:10:00+03:00

2025-07-31T06:10:00+03:00

2025-07-31T06:10:00+03:00

происшествия

толмачево (аэропорт)

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НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на обследование, сообщает аэропорт в Telegram-канале. "В ночь с 30 на 31 июля на первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении аэропорта. Администрация аэропорта заверяет, что окажет ребенку и его семье всю необходимую поддержку. "Технические службы аэропорта сейчас занимаются выяснением причин происшествия, чтобы полностью исключить повторение подобных ситуаций. Безопасность наших гостей – наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250617/batut-2023377691.html

https://ria.ru/20241203/obrushenie-1987096503.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, толмачево (аэропорт)