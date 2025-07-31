Рейтинг@Mail.ru
В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/aeroport-2032500788.html
В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок
В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок - РИА Новости, 31.07.2025
В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок
Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T06:10:00+03:00
2025-07-31T06:10:00+03:00
происшествия
толмачево (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/45/1497604596_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_73bcd705cf40232605fc56627c3298af.jpg
НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на обследование, сообщает аэропорт в Telegram-канале. "В ночь с 30 на 31 июля на первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении аэропорта. Администрация аэропорта заверяет, что окажет ребенку и его семье всю необходимую поддержку. "Технические службы аэропорта сейчас занимаются выяснением причин происшествия, чтобы полностью исключить повторение подобных ситуаций. Безопасность наших гостей – наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250617/batut-2023377691.html
https://ria.ru/20241203/obrushenie-1987096503.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149760/45/1497604596_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_7dadb8e61c39e0b57a87c0591f5d4b7a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, толмачево (аэропорт)
Происшествия, Толмачево (аэропорт)
В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок

В аэропорту Толмачево упала лампа освещения, пострадал 12-летний мальчик

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкАэропорт "Толмачево" в Новосибирске
Аэропорт Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на обследование, сообщает аэропорт в Telegram-канале.
"В ночь с 30 на 31 июля на первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении аэропорта.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 17.06.2025
В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник
17 июня, 17:24
Администрация аэропорта заверяет, что окажет ребенку и его семье всю необходимую поддержку.
"Технические службы аэропорта сейчас занимаются выяснением причин происшествия, чтобы полностью исключить повторение подобных ситуаций. Безопасность наших гостей – наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры", - говорится в сообщении.
Место происшествия, где навесной потолок упал на трех девочек в женском туалете в школе под Самарой - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети
3 декабря 2024, 14:43
 
ПроисшествияТолмачево (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала