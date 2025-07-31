В новосибирском аэропорту упала лампа освещения, пострадал ребенок
В аэропорту Толмачево упала лампа освещения, пострадал 12-летний мальчик
Аэропорт "Толмачево" в Новосибирске. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 31 июл – РИА Новости. Лампа освещения в ночь на четверг в новосибирском международном аэропорту "Толмачево" упала на 12-летнего мальчика, ребенок направлен в больницу на обследование, сообщает аэропорт в Telegram-канале.
"В ночь с 30 на 31 июля на первом этаже сектора С произошел инцидент: с потолка упала лампа освещения, в результате чего пострадал 12-летний пассажир. На месте была оказана первая медицинская помощь, после чего ребенок направлен в медицинское учреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении аэропорта.
В Кузбассе ребенок упал с батута и сломал позвоночник
17 июня, 17:24
Администрация аэропорта заверяет, что окажет ребенку и его семье всю необходимую поддержку.
"Технические службы аэропорта сейчас занимаются выяснением причин происшествия, чтобы полностью исключить повторение подобных ситуаций. Безопасность наших гостей – наш приоритет, мы принимаем все необходимые меры", - говорится в сообщении.
В Самарской области обвалился потолок в школе, пострадали дети
3 декабря 2024, 14:43