https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032291035.html

Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения

Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения

Усилена работа скорой помощи после землетрясения на Камчатке, скорые перераспределены между районами, все системы работают без перебоя, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:44:00+03:00

2025-07-30T09:44:00+03:00

2025-07-30T09:44:00+03:00

владимир солодов

камчатка

камчатский край

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

происшествия

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Усилена работа скорой помощи после землетрясения на Камчатке, скорые перераспределены между районами, все системы работают без перебоя, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы усилили работу скорой помощи, перераспределяем ее между районами. Все штатно работает, все помощи оказываются, все системы работают без перебоя", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8.7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/skaly-2032290292.html

камчатка

камчатский край

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владимир солодов, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия