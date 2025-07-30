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Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
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09:44 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032291035.html
Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения
Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025
Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения
Усилена работа скорой помощи после землетрясения на Камчатке, скорые перераспределены между районами, все системы работают без перебоя, сообщил губернатор... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:44:00+03:00
2025-07-30T09:44:00+03:00
владимир солодов
камчатка
камчатский край
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Усилена работа скорой помощи после землетрясения на Камчатке, скорые перераспределены между районами, все системы работают без перебоя, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Мы усилили работу скорой помощи, перераспределяем ее между районами. Все штатно работает, все помощи оказываются, все системы работают без перебоя", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8.7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/skaly-2032290292.html
камчатка
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владимир солодов, камчатка, камчатский край, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия
Владимир Солодов, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия
Глава Камчатки рассказал о работе скорой помощи после землетрясения

Усилена работа скорой помощи после землетрясения на Камчатке

© Фото : МЧС РоссииДетский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : МЧС России
Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Усилена работа скорой помощи после землетрясения на Камчатке, скорые перераспределены между районами, все системы работают без перебоя, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Мы усилили работу скорой помощи, перераспределяем ее между районами. Все штатно работает, все помощи оказываются, все системы работают без перебоя", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8.7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Скалы Три Брата в Авачинской бухте - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
В РСТ опровергли сообщения о разрушении скал "Три брата" на Камчатке
Вчера, 09:42
 
Владимир СолодовКамчаткаКамчатский крайРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествия
 
 
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