https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032273661.html

На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков

На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков - РИА Новости, 30.07.2025

На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков

Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано на Камчатке после основного землетрясения, сообщает Камчатский филиал "Единой геофизической... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:35:00+03:00

2025-07-30T07:35:00+03:00

2025-07-30T07:45:00+03:00

происшествия

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

владимир солодов

петропавловск-камчатский

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано на Камчатке после основного землетрясения, сообщает Камчатский филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН)."После главного землетрясения произошло ещё 30 ощутимых (толчков - ред.) с интенсивностью 2-5 баллов", - сообщил ЕГС РАН в своем Telegram-канале.Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.

https://ria.ru/20250730/tsunami-2032273459.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, петропавловск-камчатский