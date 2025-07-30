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На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков - РИА Новости, 30.07.2025
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07:35 30.07.2025 (обновлено: 07:45 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032273661.html
На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков
На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков - РИА Новости, 30.07.2025
На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков
Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано на Камчатке после основного землетрясения, сообщает Камчатский филиал "Единой геофизической... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T07:35:00+03:00
2025-07-30T07:45:00+03:00
происшествия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
владимир солодов
петропавловск-камчатский
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано на Камчатке после основного землетрясения, сообщает Камчатский филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН)."После главного землетрясения произошло ещё 30 ощутимых (толчков - ред.) с интенсивностью 2-5 баллов", - сообщил ЕГС РАН в своем Telegram-канале.Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
https://ria.ru/20250730/tsunami-2032273459.html
камчатка
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происшествия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, владимир солодов, петропавловск-камчатский
Происшествия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Владимир Солодов, Петропавловск-Камчатский
На Камчатке зафиксировали еще 30 ощутимых толчков

На Камчатке зафиксировали 30 ощутимых толчков с интенсивностью два-пять баллов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов зафиксировано на Камчатке после основного землетрясения, сообщает Камчатский филиал "Единой геофизической службы Российской академии наук" (ЕГС РАН).
"После главного землетрясения произошло ещё 30 ощутимых (толчков - ред.) с интенсивностью 2-5 баллов", - сообщил ЕГС РАН в своем Telegram-канале.
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов. По решению главы региона Владимира Солодова, в Петропавловске-Камчатском сокращен рабочий день.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 07:34
 
ПроисшествияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиВладимир СолодовПетропавловск-Камчатский
 
 
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