https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032272719.html

Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались после землетрясения

Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались после землетрясения - РИА Новости, 30.07.2025

Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались после землетрясения

Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались на возвышенность после землетрясения, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T07:18:00+03:00

2025-07-30T07:18:00+03:00

2025-07-30T07:18:00+03:00

происшествия

северо-курильск

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 30 июл - РИА Новости. Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались на возвышенность после землетрясения, жертв и пострадавших нет, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона. "Жители Северо-Курильска самостоятельно эвакуировались на возвышенности, жертв и пострадавших нет", - сообщил собеседник агентства. Ранее он рассказал агентству, что почти 300 человек эвакуировали из морского порта в Северо-Курильске после землетрясения. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032268639.html

https://ria.ru/20250730/operatory-2032271066.html

северо-курильск

камчатка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северо-курильск, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области