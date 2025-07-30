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Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США - РИА Новости, 30.07.2025
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
Евросоюз мог бы избежать удара от торгово-экономического договора с США, если бы стабильно получал газ из России, предположила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:09:00+03:00
2025-07-30T09:09:00+03:00
2025-07-30T10:23:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Евросоюз мог бы избежать удара от торгово-экономического договора с США, если бы стабильно получал газ из России, предположила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод. Допустим, построили бы они с кем-то еще трубопровод и получали бы по нему газ. Зачем бы им нужно было заниматься всем тем, чем они сейчас занимаются, — увеличением в разы издержек своих граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием себя на десятилетия назад?" — сказала она в эфире радио Sputnik. По мнению дипломата, к такой ситуации привела многолетняя системная деятельность англосаксов и тех бюрократов в ЕС и НАТО, которых англосаксы привели к власти и с которыми вместе работали против интересов жителей Европы.В конце прошлой недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупить американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов в год до конца президентского срока Трампа.
https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html
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в мире, европа, евросоюз, нато
В мире, Европа, Евросоюз, НАТО
Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США
Захарова: если бы ЕС получал газ РФ, тяжелой сделки с США можно было бы избежать