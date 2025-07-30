https://ria.ru/20250730/zaharova-2032281967.html

Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США

Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США - РИА Новости, 30.07.2025

Захарова прокомментировала торговую сделку между ЕС и США

Евросоюз мог бы избежать удара от торгово-экономического договора с США, если бы стабильно получал газ из России, предположила официальный представитель МИД... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:09:00+03:00

2025-07-30T09:09:00+03:00

2025-07-30T10:23:00+03:00

в мире

европа

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152068/50/1520685031_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_a944e82e0fcc7dbf8892dad93d93ef24.jpg

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Евросоюз мог бы избежать удара от торгово-экономического договора с США, если бы стабильно получал газ из России, предположила официальный представитель МИД Мария Захарова. "Если бы они получали стабильно российский газ или какой-либо еще, но стабильно, а у нас для этого был построен целый трубопровод. Допустим, построили бы они с кем-то еще трубопровод и получали бы по нему газ. Зачем бы им нужно было заниматься всем тем, чем они сейчас занимаются, — увеличением в разы издержек своих граждан, уничтожением собственных производств, отбрасыванием себя на десятилетия назад?" — сказала она в эфире радио Sputnik. По мнению дипломата, к такой ситуации привела многолетняя системная деятельность англосаксов и тех бюрократов в ЕС и НАТО, которых англосаксы привели к власти и с которыми вместе работали против интересов жителей Европы.В конце прошлой недели глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп достигли соглашения, согласно которому почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлины в размере 15 процентов. Кроме того, Евросоюз обязался закупить американских энергоносителей на 750 миллиардов долларов — по 250 миллиардов в год до конца президентского срока Трампа.

https://ria.ru/20250729/tramp--2032022385.html

https://ria.ru/20250729/evropa-2032017388.html

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, европа, евросоюз, нато