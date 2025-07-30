https://ria.ru/20250730/yabloki-2032418390.html

Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье - РИА Новости, 30.07.2025

Минсельхоз ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье

Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T16:59:00+03:00

2025-07-30T16:59:00+03:00

2025-07-30T16:59:00+03:00

общество

россия

поволжье

оксана лут

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ТАМБОВ, 30 июл - РИА Новости. Минсельхоз РФ ожидает хороший урожай яблок в Центральной России и Поволжье, в целом по России - 1,9 миллиона тонн, сообщила журналистам министр сельского хозяйства России Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Тамбовскую область. "Если говорить в целом об объеме производства, несмотря на плохую ситуацию по Центральному федеральному округу, - например, в прошлом году Тамбов практически ничего не собрал по яблокам... тем не менее, нам за счет южных регионов удалось собрать 1,7 миллиона тонн по яблокам", - сказала Лут. "В этом году ситуация чуть обратная: юг пострадал, но при этом мы видели, проехались - яблоки везде, ожидаем хорошего урожая яблок в Центре, в Поволжье. Поэтому ожидаем объем урожая на уровне 1,9 миллиона тонн. Но и в среднем в целом у нас плодово-ягодные будут на уровне больше 2 миллионов тонн", - добавила она.

https://ria.ru/20250728/minselhoz-2031841877.html

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общество, россия, поволжье, оксана лут, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)