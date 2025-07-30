https://ria.ru/20250730/vzryvy-2032477981.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области - РИА Новости, 30.07.2025

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области

Взрывы прогремели в среду в городе Самар (до 2024 года - Новомосковск) Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе,... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T22:52:00+03:00

2025-07-30T22:52:00+03:00

2025-07-30T22:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

днепропетровская область

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Взрывы прогремели в среду в городе Самар (до 2024 года - Новомосковск) Днепропетровской области на Украине на фоне объявленной воздушной тревоги в регионе, сообщает телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Днепропетровской области звучит воздушная тревога. "В Самаре Днепропетровской области слышны звуки взрыва", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250730/spetsoperatsiya-2032420454.html

днепропетровская область

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днепропетровская область, вооруженные силы украины