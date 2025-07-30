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В двух украинских городах прогремели взрывы
В двух украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2025
В двух украинских городах прогремели взрывы
В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:56:00+03:00
2025-07-30T00:56:00+03:00
2025-07-30T00:56:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное"."В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.По данным телеканала, такие же инциденты произошли и в Павлограде в Днепропетровской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html
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