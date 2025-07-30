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В двух украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:56 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vzryv-2032250621.html
В двух украинских городах прогремели взрывы
В двух украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2025
В двух украинских городах прогремели взрывы
В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T00:56:00+03:00
2025-07-30T00:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
павлоград
днепропетровская область
вооруженные силы украины
взрыв
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное"."В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.По данным телеканала, такие же инциденты произошли и в Павлограде в Днепропетровской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html
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николаев (украина)
павлоград
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в мире, николаев (украина), павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, взрыв
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Павлоград, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины, Взрыв

В двух украинских городах прогремели взрывы

© Фото : ГСЧС УкраиныСотрудники пожарной службы Украины
Сотрудники пожарной службы Украины - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : ГСЧС Украины
Сотрудники пожарной службы Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное".
«
Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.
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По данным телеканала, такие же инциденты произошли и в Павлограде в Днепропетровской области.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)ПавлоградДнепропетровская областьВооруженные силы УкраиныВзрыв
 
 
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