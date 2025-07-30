https://ria.ru/20250730/vzryv-2032250621.html

В двух украинских городах прогремели взрывы

В двух украинских городах прогремели взрывы - РИА Новости, 30.07.2025

В двух украинских городах прогремели взрывы

В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное". РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T00:56:00+03:00

2025-07-30T00:56:00+03:00

2025-07-30T00:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

николаев (украина)

павлоград

днепропетровская область

вооруженные силы украины

взрыв

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В двух украинских городах прогремели взрывы, сообщается в Telegram-канале украинского СМИ "Общественное"."В Николаеве был слышен звук взрыва", — говорится в публикации.По данным телеканала, такие же инциденты произошли и в Павлограде в Днепропетровской области.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032219425.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

николаев (украина)

павлоград

днепропетровская область

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2025

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в мире, николаев (украина), павлоград, днепропетровская область, вооруженные силы украины, взрыв