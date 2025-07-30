Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров

Высота цунами на Камчатке превысила 5 метров и могла достичь 10-15
"Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров", — заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
Что известно о бедствии
- У берегов Камчатки произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
- Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
- По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
- В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
- На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
- Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.