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Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров - РИА Новости, 30.07.2025
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11:01 30.07.2025 (обновлено: 13:49 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров - РИА Новости, 30.07.2025
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров
В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений, оно вызвало цунами в регионе, а также в Сахалинской области. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T11:01:00+03:00
2025-07-30T13:49:00+03:00
происшествия
камчатка
северо-курильск
тихий океан
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений, оно вызвало цунами в регионе, а также в Сахалинской области.&quot;Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров&quot;, — заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.Экспресс-оценку характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана проводили с помощью численного моделирования."Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн цунами превысила шесть метров", — пояснил ученый.Он отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из зон, подверженных угрозе.Что известно о бедствии
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камчатка
северо-курильск
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россия
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Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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происшествия, камчатка, северо-курильск, тихий океан, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, россия
Происшествия, Камчатка, Северо-Курильск, Тихий океан, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Россия
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров

Высота цунами на Камчатке превысила 5 метров и могла достичь 10-15

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений, оно вызвало цунами в регионе, а также в Сахалинской области.
«

"Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров", — заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.

Экспресс-оценку характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана проводили с помощью численного моделирования.
"Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн цунами превысила шесть метров", — пояснил ученый.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Он отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из зон, подверженных угрозе.

Что известно о бедствии

  • У берегов Камчатки произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
  • Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
  • По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
  • В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
  • На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
  • Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
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ПроисшествияКамчаткаСеверо-КурильскТихий океанРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиРоссия
 
 
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