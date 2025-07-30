https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html

Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров

Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров - РИА Новости, 30.07.2025

Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров

В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений, оно вызвало цунами в регионе, а также в Сахалинской области. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T11:01:00+03:00

2025-07-30T11:01:00+03:00

2025-07-30T13:49:00+03:00

происшествия

камчатка

северо-курильск

тихий океан

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

россия

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений, оно вызвало цунами в регионе, а также в Сахалинской области."Согласно нашим результатам, на некоторых участках побережья Камчатки высота цунами могла достигать 10-15 метров", — заявил руководитель лаборатории цунами Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Игорь Медведев.Экспресс-оценку характера распространения волн цунами и их высот в северо-западной части Тихого океана проводили с помощью численного моделирования."Самые большие волны цунами наблюдаются вблизи очаговой зоны, то есть на побережье юго-восточной Камчатки и на Северных Курилах. По поступающей информации от очевидцев, в ряде пунктов Камчатки и вблизи поселка Северо-Курильск высота волн цунами превысила шесть метров", — пояснил ученый.Он отметил, что центры цунами в Петропавловске-Камчатском и Южно-Сахалинске своевременно объявили тревогу и рекомендовали эвакуировать население из зон, подверженных угрозе.Что известно о бедствии

https://ria.ru/20250730/vlasti-2032302893.html

камчатка

северо-курильск

тихий океан

россия

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