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Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке
После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:04:00+03:00
2025-07-30T15:04:00+03:00
2025-07-30T18:27:00+03:00
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН."Прямо сейчас, извержение Ключевского", — говорится в публикации.По предварительной информации, раскаленная лава сходит по западному склону. Над вулканом видно мощное свечение, раздаются взрывы.На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать этот, а также еще несколько вулканов из-за повышенной активности исполинов. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.Что известно о землетрясении
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке
В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7.
В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид".
По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
2025-07-30T15:04
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Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке
Врачи онкодиспансера на Камчатке продолжили операцию, несмотря на землетрясение, с пациентом все хорошо, сообщил минздрав региона.
2025-07-30T15:04
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия, камчатка, камчатский край, российская академия наук, россия, сахалинская область
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, Россия, Сахалинская область
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке
На Камчатке зафиксировали извержение Ключевского вулкана после землетрясения