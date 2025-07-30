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Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
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15:04 30.07.2025 (обновлено: 18:27 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/vulkan-2032385413.html
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке
После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:04:00+03:00
2025-07-30T18:27:00+03:00
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
происшествия
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камчатский край
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россия
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН."Прямо сейчас, извержение Ключевского", — говорится в публикации.По предварительной информации, раскаленная лава сходит по западному склону. Над вулканом видно мощное свечение, раздаются взрывы.На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать этот, а также еще несколько вулканов из-за повышенной активности исполинов. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.Что известно о землетрясении
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камчатский край
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
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цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области, происшествия, камчатка, камчатский край, российская академия наук, россия, сахалинская область
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области, Происшествия, Камчатка, Камчатский край, Российская академия наук, Россия, Сахалинская область
Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке

На Камчатке зафиксировали извержение Ключевского вулкана после землетрясения

© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/TelegramСход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото : Камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН/Telegram
Сход раскаленной лавы по западному склону в ходе извержения вулкана Ключевской
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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН.
"Прямо сейчас, извержение Ключевского", — говорится в публикации.
© Фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева"Извержение Ключевского вулкана в Камчатском крае
Извержение вулкана Ключевского в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Фото с камеры, установленной на сейсмической станции Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН "Киришева"
Извержение Ключевского вулкана в Камчатском крае
По предварительной информации, раскаленная лава сходит по западному склону. Над вулканом видно мощное свечение, раздаются взрывы.
На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать этот, а также еще несколько вулканов из-за повышенной активности исполинов. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.

Что известно о землетрясении

  • Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8.
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров.
  • Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
  • По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
  • В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5.
  • На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов.
  • Угрозу цунами также объявили почти на всем Восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Житель Камчатки рассказал, что происходило во время землетрясения
Вчера, 13:23
 
Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской областиПроисшествияКамчаткаКамчатский крайРоссийская академия наукРоссияСахалинская область
 
 
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