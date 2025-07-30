https://ria.ru/20250730/vulkan-2032385413.html

Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке

Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Вулкан Ключевской начал извергаться после землетрясения на Камчатке

После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:04:00+03:00

2025-07-30T15:04:00+03:00

2025-07-30T18:27:00+03:00

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. После масштабного землетрясения в Камчатском крае начал извергаться вулкан Ключевской, сообщил региональный филиал Единой геофизической службы РАН."Прямо сейчас, извержение Ключевского", — говорится в публикации.По предварительной информации, раскаленная лава сходит по западному склону. Над вулканом видно мощное свечение, раздаются взрывы.На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать этот, а также еще несколько вулканов из-за повышенной активности исполинов. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.Что известно о землетрясении

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032343710.html

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