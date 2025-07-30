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Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата - РИА Новости, 30.07.2025
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12:06 30.07.2025 (обновлено: 13:12 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/volny-2032317307.html
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата - РИА Новости, 30.07.2025
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:06:00+03:00
2025-07-30T13:12:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS)."Первые волны цунами достигли (территории - ред.) Ла-Пуш и (города - ред.) Вестпорта... Держитесь подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно вернуться", - говорится в сообщении местного отделения службы в соцсети X.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html
вашингтон (штат)
россия
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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в мире, вашингтон (штат), россия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата

Цунами достигло штата Вашингтон

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS).
"Первые волны цунами достигли (территории - ред.) Ла-Пуш и (города - ред.) Вестпорта... Держитесь подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно вернуться", - говорится в сообщении местного отделения службы в соцсети X.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Высота цунами на Камчатке могла достигать 15 метров
Вчера, 11:01
 
В миреВашингтон (штат)РоссияКамчаткаРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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