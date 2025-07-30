https://ria.ru/20250730/volny-2032317307.html
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата - РИА Новости, 30.07.2025
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T12:06:00+03:00
2025-07-30T12:06:00+03:00
2025-07-30T13:12:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
россия
камчатка
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_1fd6be36fe4f1bf110e3cf259aa03312.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье штата Вашингтон, жителям рекомендуется держаться подальше от берега, сообщает Национальная метеорологическая служба США (NWS)."Первые волны цунами достигли (территории - ред.) Ла-Пуш и (города - ред.) Вестпорта... Держитесь подальше от воды и берега до тех пор, пока местные власти не скажут, что можно вернуться", - говорится в сообщении местного отделения службы в соцсети X.Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Стена здания одного из детских садов обрушилась.
https://ria.ru/20250730/vysota-2032305696.html
вашингтон (штат)
россия
камчатка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/08/2027961968_337:0:3066:2047_1920x0_80_0_0_317d780a2342fb1cb78f42e64600ffbb.jpg
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
2025-07-30T12:06
true
PT0M33S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), россия, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Вашингтон (штат), Россия, Камчатка, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Волны цунами затронули побережье еще одного американского штата
Цунами достигло штата Вашингтон