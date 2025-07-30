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Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи - РИА Новости, 30.07.2025

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи

Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:22:00+03:00

2025-07-30T09:22:00+03:00

2025-07-30T18:55:00+03:00

в мире

камчатка

гавайи

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества", - говорится в сообщении. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

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в мире, камчатка, гавайи, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области