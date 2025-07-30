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Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи - РИА Новости, 30.07.2025
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09:22 30.07.2025 (обновлено: 18:55 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/volna-2032286008.html
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи - РИА Новости, 30.07.2025
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:22:00+03:00
2025-07-30T18:55:00+03:00
в мире
камчатка
гавайи
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA). "Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества", - говорится в сообщении. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
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камчатка
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в мире, камчатка, гавайи, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Гавайи, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули Гавайи

NOAA: волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье Гавайев

© Getty Images / Darryl OumiУлица Гонолулу во время угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 29 июля 2025
Улица Гонолулу во время угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 29 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© Getty Images / Darryl Oumi
Улица Гонолулу во время угрозы цунами после землетрясения на Камчатке. 29 июля 2025
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Волны цунами после землетрясения на Камчатке затронули побережье американского штата Гавайи, сообщается на сайте Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA).
"Волны цунами сейчас затрагивают штат Гавайи. Необходимо принять срочные меры для защиты жизни людей и имущества", - говорится в сообщении.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Спасатели на месте обрушения стены детского сада на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений
Вчера, 08:31
 
В миреКамчаткаГавайиРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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