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FT: США отменили визит министра обороны Тайваня из-за Китая

FT: США отменили визит министра обороны Тайваня из-за Китая - РИА Новости, 30.07.2025

FT: США отменили визит министра обороны Тайваня из-за Китая

США отменили визит министра обороны Тайваня Веллингтона Ку из-за нежелания портить отношения с Пекином на фоне торговых переговоров, пишет газета Financial... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:16:00+03:00

2025-07-30T09:16:00+03:00

2025-07-30T10:34:00+03:00

в мире

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дональд трамп

си цзиньпин

министерство обороны сша

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МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. США отменили визит министра обороны Тайваня Веллингтона Ку из-за нежелания портить отношения с Пекином на фоне торговых переговоров, пишет газета Financial Times со ссылкой на несколько источников. "Веллингтон Ку планировал посетить район Вашингтона для военных переговоров с Элбриджем Колби, третьим чиновником в Пентагоне. Однако США отменили встречу в последний момент, <…> некоторые американские чиновники опасались, что разрешение на визит тайваньского министра обороны подорвет торговые переговоры США и Китая и навредит усилиям Трампа по организации саммита с Си Цзиньпином", — говорится в статье. Сейчас обсуждаются новые даты для встречи. При этом, по словам источников издания, в американской администрации хотят провести переговоры не с министром обороны, а на более низком уровне. На этой неделе FT писала, что Белый дом не разрешил главе администрации Тайваня Лаю Циндэ остановиться в Нью-Йорке по дороге в Парагвай, Гватемалу и Белиз. Причиной стали возражения из Пекина. В итоге Лай Циндэ решил отложить поездку по крайней мере до конца года.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и настаивает на том, чтобы "политику одного Китая" соблюдали во всем мире. США формально придерживаются этого принципа, но на деле не только активно контактируют с островом, но и регулярно поставляют туда оружие.

https://ria.ru/20250729/ssha-2032225130.html

https://ria.ru/20250410/ssha-2010339826.html

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в мире, сша, китай, тайвань, дональд трамп, си цзиньпин, министерство обороны сша