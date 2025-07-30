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Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников - РИА Новости, 30.07.2025
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15:56 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/vino-2032399308.html
Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников
Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников - РИА Новости, 30.07.2025
Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников
Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:56:00+03:00
2025-07-30T15:56:00+03:00
экономика
россия
елена саратцева
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Ежегодно на порядка 5 тысяч гектаров виноградников в России увеличивается, ежегодно увеличивается объем производимого вина. Россия занимает 11-е место в мире по производству вина и находится в противотренде к основными производителям вина в мире - Италии, Франции, где производство вина снижается. Еще два года назад мы были на 12-м месте, мы в этом смысле растем", - сказала Саратцева в кулуарах совещания. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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экономика, россия, елена саратцева, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Россия, Елена Саратцева, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников

Саратцева: Россия ежегодно наращивает объемы выпуска вина

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе.
"Ежегодно на порядка 5 тысяч гектаров виноградников в России увеличивается, ежегодно увеличивается объем производимого вина. Россия занимает 11-е место в мире по производству вина и находится в противотренде к основными производителям вина в мире - Италии, Франции, где производство вина снижается. Еще два года назад мы были на 12-м месте, мы в этом смысле растем", - сказала Саратцева в кулуарах совещания.
"Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
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ЭкономикаРоссияЕлена СаратцеваМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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