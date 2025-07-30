https://ria.ru/20250730/vino-2032399308.html

Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников

Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников - РИА Новости, 30.07.2025

Россия ежегодно наращивает объемы производства вина и площади виноградников

Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:56:00+03:00

2025-07-30T15:56:00+03:00

2025-07-30T15:56:00+03:00

экономика

россия

елена саратцева

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Россия вышла на 11-е место в мире по производству вина, ежегодно наращивая объемы выпуска и площади виноградников, сказала РИА Новости заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева. Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Ежегодно на порядка 5 тысяч гектаров виноградников в России увеличивается, ежегодно увеличивается объем производимого вина. Россия занимает 11-е место в мире по производству вина и находится в противотренде к основными производителям вина в мире - Италии, Франции, где производство вина снижается. Еще два года назад мы были на 12-м месте, мы в этом смысле растем", - сказала Саратцева в кулуарах совещания. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20250730/vino-2032384160.html

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экономика, россия, елена саратцева, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)