https://ria.ru/20250730/vino-2032384160.html

Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий

Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий - РИА Новости, 30.07.2025

Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий

Вино, полученное от урожая 2025 года в Крыму, будет оригинальным и необычным из-за погодных условий, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T15:02:00+03:00

2025-07-30T15:02:00+03:00

2025-07-30T15:02:00+03:00

экономика

республика крым

севастополь

роскачество

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009336282_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_3663c727d00b740badb723f86174194d.jpg

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Вино, полученное от урожая 2025 года в Крыму, будет оригинальным и необычным из-за погодных условий, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк. Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Вино 2025 года (из-за климатических условий 2025 года – ред.) однозначно будет другим, оно будет отличаться, будет оригинальным", - сказал Кратюк. Министр отметил, что важно вовремя собрать урожай, особенно если осень в Крыму будет влажной. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.

https://ria.ru/20250730/krym-2032325722.html

республика крым

севастополь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, республика крым, севастополь, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)