https://ria.ru/20250730/vino-2032384160.html
Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий
Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий - РИА Новости, 30.07.2025
Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий
Вино, полученное от урожая 2025 года в Крыму, будет оригинальным и необычным из-за погодных условий, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T15:02:00+03:00
2025-07-30T15:02:00+03:00
2025-07-30T15:02:00+03:00
экономика
республика крым
севастополь
роскачество
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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СЕВАСТОПОЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Вино, полученное от урожая 2025 года в Крыму, будет оригинальным и необычным из-за погодных условий, рассказал РИА Новости министр сельского хозяйства республики Крым Денис Кратюк. Эксперты "Винного гида России" в среду проводят в Севастополе совещание по итогам выездного аудита винодельческих производств в республике Крым и Севастополе. "Вино 2025 года (из-за климатических условий 2025 года – ред.) однозначно будет другим, оно будет отличаться, будет оригинальным", - сказал Кратюк. Министр отметил, что важно вовремя собрать урожай, особенно если осень в Крыму будет влажной. "Винный гид России" - это масштабное исследование винодельческой продукции, по итогам которого определяются лучшие российские вина. Проект ежегодно реализует Роскачество совместно с Минпромторгом, Минсельхозом и Ассоциацией виноградарей и виноделов России при поддержке Россельхозбанка. Медиагруппа "Россия сегодня" выступает информационным партнером проекта.
https://ria.ru/20250730/krym-2032325722.html
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экономика, республика крым, севастополь, роскачество, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Экономика, Республика Крым, Севастополь, Роскачество, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
Крымское вино от урожая 2025 года будет оригинальным из-за погодных условий
Кратюк: крымское вино от урожая 2025 года будет необычным из-за погодных условий