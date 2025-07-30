https://ria.ru/20250730/video-2032269440.html

Опубликовано видео последствий землетрясения на Камчатке

Опубликовано видео последствий землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 30.07.2025

Опубликовано видео последствий землетрясения на Камчатке

Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T06:16:00+03:00

2025-07-30T06:16:00+03:00

2025-07-30T06:40:00+03:00

происшествия

северо-курильск

камчатка

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ЯКУТСК, 30 июл - РИА Новости. Кадры последствий землетрясения в Северо-Курильске опубликовал камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН в своем Telegram-канале. На видео, снятом с дрона, видны затопленные объекты, находящиеся в прибрежной зоне. Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032269097.html

северо-курильск

камчатка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, северо-курильск, камчатка, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области