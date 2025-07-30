https://ria.ru/20250730/ukraina-2032148351.html

"Приняли к сведению": Украина закончится совсем скоро

"Приняли к сведению": Украина закончится совсем скоро - РИА Новости, 30.07.2025

"Приняли к сведению": Украина закончится совсем скоро

Дональд Трамп заявил, что хочет сократить срок, данный им России для заключения перемирия с Украиной, с 50 до 10-12 дней. Иначе санкции для Москвы, вторичные... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

2025-07-30T08:00:00+03:00

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Дональд Трамп заявил, что хочет сократить срок, данный им России для заключения перемирия с Украиной, с 50 до 10-12 дней. Иначе санкции для Москвы, вторичные санкции — для покупателей нашей нефти, "Тарифы и пошлины". И вот отсчет пошел. Осталось уже десять дней. И что? Да ничего.Мировые рынки слегка вздрогнули и вновь погрузились в летнюю спячку. Рубль чуть ослаб к доллару — и опять пополз вверх. Отпускники продолжили загорать, трудящиеся — заниматься своими делами, киевская хунта — запасаться наркотиками и паковать чемоданы, а бойцы русской армии вплотную подобрались к Покровску.Не изменилось буквально ничего, включая позицию Кремля, разумеется."Путин каждый раз игнорировал их (угрозы санкциями. — Прим. ред.), а Трамп в ответ ничего не делал, — заныли представители киевской хунты. — Сформировалась тенденция, дальше будет то же самое". Да не обижайтесь вы так, болезные, на обиженных воду возят. На самом деле Москва по-прежнему открыта к переговорам и искренне стремится к мирному разрешению украинского конфликта.Вот только языком ультиматумов с нами разговаривать бессмысленно — и эту позицию мы не раз доносили до наших контрагентов. Пока с другой стороны раздаются всякие сердитые слова, Россия молча продолжает идти вперед и прирастать территориями. Только переход к диалогу на равных, без угроз и ультиматумов, с полным уважением к нашим целям и стремлениям позволит начать полноценные переговоры.Три с половиной года Москва проявляет несгибаемое упорство, добиваясь осуществления всех целей СВО. Наивно думать, что сломать эту стратегическую волю можно благодаря жонглированию цифрами.В свое время президент США обещал закончить украинский конфликт за 24 часа. Потом возникла другая цифра — сто дней. Затем он дал 50 дней, теперь хочет еще понизить планку. Но все эти цифры — просто риторический прием, которым Трамп привык злоупотреблять, выступая перед американцами. Им так доступнее.Недавно лидер Соединенных Штатов пообещал добиться снижения цен на лекарства на 1500 процентов. Не нужно быть профессором математики, чтобы понимать: такого не бывает — больше чем на сто процентов цена упасть не может. Впрочем, избиратели Трампа любят слушать цифры: им кажется, что их президент все знает и четко контролирует ситуацию.Однако внутриамериканские риторические приемы не работают, когда речь идет о переговорах с таким глобальным игроком, как Россия, переживающим сейчас экзистенциальный момент своего существования. Тут все очень серьезно. Хочется надеяться, что американский президент осознает грандиозность исторического момента, в котором мы все находимся.Тем более у заокеанского истеблишмента куча своих проблем, в которых дай бог не сломать себе шею.Завтра Федрезерв должен принять решение по учетной ставке — и весь мир торопливо закупается золотом и криптой, опасаясь краха американской валюты. Банкиры, руководящие ФРС, откровенно ненавидят Трампа за его попытки вмешаться в их деятельность и не прочь устроить ему финансовый кризис.Продолжает полыхать скандал со списком Эпштейна, который политические противники Трампа тоже пытаются повесить на президента.Единственной победой пока остается сделка американского лидера с ЕС, полностью разоряющая Европу. Однако стоит вдуматься, в каком положении реально находится экономика США, если им приходится "каннибалить" своих союзников, с которыми десятилетиями шла взаимовыгодная торговля.А ведь впереди у Трампа переговоры с Пекином и Дели — будут обсуждать 500-процентные американские пошлины на все, если они продолжат закупать углеводороды у Москвы. Это очень тревожная ситуация для Вашингтона: сегодня многолетние соперники — Индия и Китай — вынужденно чувствуют себя в одной лодке и сплачиваются против гегемона. Их бунт способен убить американскую экономику."Работай ради Америки прежде всего, дедуля!" — посоветовал намедни замглавы Совбеза Дмитрий Медведев старому "ястребу" Линдси Грэму*. Это добрый совет: современной Америке действительно насущно необходимо заняться собой.Тем временем Россия "приняла к сведению" новый американский ультиматум и продолжила освобождать Малороссию. Наша экономика не рухнула, у нас все хорошо: рестораны и отели, концертные залы и театры забиты битком. В этом году банковские депозиты принесут россиянам около девяти триллионов рублей — неплохо, да?Пытаться грозить нам при таких вводных — просто безумие. Но к равноправному диалогу мы всегда готовы. Послушайте внимательно, что говорит Кремль."Продолжается специальная военная операция, — сказал Дмитрий Песков. — И мы по-прежнему сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины..."Но это не конец фразы. Пресс-секретарь российского президента специально подчеркнул необходимость "обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования".Может, это слишком интеллигентно для наших контрагентов? Но если они не научатся слушать Пескова, им придется слушаться Медведева.* Внесен в России в список террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250728/krasnoarmejsk-2031891233.html

https://ria.ru/20250729/nyt-2032134681.html

https://ria.ru/20250728/medvedev-2031849450.html

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аналитика, россия, сша, украина