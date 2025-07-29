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Россия привержена мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
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12:48 29.07.2025 (обновлено: 13:30 29.07.2025)
https://ria.ru/20250729/rossiya-2032107849.html
Россия привержена мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия привержена мирному урегулированию на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 29.07.2025
Россия привержена мирному урегулированию на Украине, заявил Песков
Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 29.07.2025
2025-07-29T12:48:00+03:00
2025-07-29T13:30:00+03:00
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", - сказал Песков журналистам.Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Кремль принял к сведению заявление американского лидера. Пескова также спросили, насколько волнуют Кремль слова президента США о том, что он больше не слишком заинтересован в переговорах с российским коллегой."Я бы, честно говоря, хотел бы избежать каких-то оценок. Еще раз повторяю: мы приняли к сведению заявление президента Трампа", - добавил пресс-секретарь президента РФ.Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
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россия, украина, дмитрий песков
Россия, Украина, Дмитрий Песков
Россия привержена мирному урегулированию на Украине, заявил Песков

Песков: Россия сохраняет приверженность мирному урегулированию вокруг Украины

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкФлаг России
Флаг России - РИА Новости, 1920, 29.07.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 29 июл - РИА Новости. Россия по-прежнему сохраняет приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения интересов РФ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Продолжается специальная военная операция, и мы по-прежнему также сохраняем нашу приверженность мирному процессу для урегулирования конфликта вокруг Украины и обеспечения наших интересов в ходе этого урегулирования", - сказал Песков журналистам.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о новом сроке для перемирия на Украине. Пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Кремль принял к сведению заявление американского лидера. Пескова также спросили, насколько волнуют Кремль слова президента США о том, что он больше не слишком заинтересован в переговорах с российским коллегой.
"Я бы, честно говоря, хотел бы избежать каких-то оценок. Еще раз повторяю: мы приняли к сведению заявление президента Трампа", - добавил пресс-секретарь президента РФ.
Трамп в понедельник заявил, что сокращает установленный им ранее 50-дневный срок для достижения перемирия между Россией и Украиной до 10–12 дней, сославшись на отсутствие прогресса в урегулировании конфликта. Он сообщил, что планирует в ближайшие сутки официально объявить о новом сроке. В то же время Трамп пригрозил ввести вторичные санкции и пошлины против стран, сотрудничающих с Россией, если соглашение по Украине не будет достигнуто. По его словам, такие меры могут включать "100-процентные тарифы", этот сценарий всё еще рассматривается.
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