https://ria.ru/20250730/ugroza-2032297855.html

На северных Курилах сохраняется угроза цунами

На северных Курилах сохраняется угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025

На северных Курилах сохраняется угроза цунами

Угроза цунами после сильного землетрясения на Камчатке сохраняется в прибрежной зоне острова Парамушир, на котором расположен Северо-Курильск, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T10:21:00+03:00

2025-07-30T10:21:00+03:00

2025-07-30T10:21:00+03:00

происшествия

камчатка

парамушир

северо-курильск

валерий лимаренко

сергей байдаков

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032297406_0:0:848:478_1920x0_80_0_0_15bce1b69edc0c934d587730ccd72339.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами после сильного землетрясения на Камчатке сохраняется в прибрежной зоне острова Парамушир, на котором расположен Северо-Курильск, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "В прибрежной зоне Парамушира все еще сохраняется угроза цунами", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко добавил, что в ближайшее время в Северо-Курильске начнется обследование зданий и коммуникаций для выявления повреждений. Для оценки ситуации на месте и координации работ в муниципалитет направлен первый заместитель губернатора Сергей Байдаков. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html

камчатка

парамушир

северо-курильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада. 2025-07-30T10:21 true PT0M13S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, камчатка, парамушир, северо-курильск, валерий лимаренко, сергей байдаков, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области