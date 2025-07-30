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На северных Курилах сохраняется угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025
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10:21 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ugroza-2032297855.html
На северных Курилах сохраняется угроза цунами
На северных Курилах сохраняется угроза цунами - РИА Новости, 30.07.2025
На северных Курилах сохраняется угроза цунами
Угроза цунами после сильного землетрясения на Камчатке сохраняется в прибрежной зоне острова Парамушир, на котором расположен Северо-Курильск, сообщил... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T10:21:00+03:00
2025-07-30T10:21:00+03:00
происшествия
камчатка
парамушир
северо-курильск
валерий лимаренко
сергей байдаков
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами после сильного землетрясения на Камчатке сохраняется в прибрежной зоне острова Парамушир, на котором расположен Северо-Курильск, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. "В прибрежной зоне Парамушира все еще сохраняется угроза цунами", – написал глава региона в Telegram-канале. Лимаренко добавил, что в ближайшее время в Северо-Курильске начнется обследование зданий и коммуникаций для выявления повреждений. Для оценки ситуации на месте и координации работ в муниципалитет направлен первый заместитель губернатора Сергей Байдаков. Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032293414.html
камчатка
парамушир
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Cивучи покидают лежбище из-за падающих камней и бушующих волн на Курилах
Десятки сивучей покидают лежбище на фоне падающих камней и бушующих волн на Курилах из-за землетрясения. На кадрах, снятых участником круиза на судне "Профессор Хромов" Никитой Синчиновым, тюлени прыгают в бушующее море, чтобы спастись от камнепада.
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происшествия, камчатка, парамушир, северо-курильск, валерий лимаренко, сергей байдаков, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Камчатка, Парамушир, Северо-Курильск, Валерий Лимаренко, Сергей Байдаков, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
На северных Курилах сохраняется угроза цунами

Лимаренко: угроза цунами сохраняется в прибрежной зоне острова Парамушир

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 июл – РИА Новости. Угроза цунами после сильного землетрясения на Камчатке сохраняется в прибрежной зоне острова Парамушир, на котором расположен Северо-Курильск, сообщил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
"В прибрежной зоне Парамушира все еще сохраняется угроза цунами", – написал глава региона в Telegram-канале.
Лимаренко добавил, что в ближайшее время в Северо-Курильске начнется обследование зданий и коммуникаций для выявления повреждений. Для оценки ситуации на месте и координации работ в муниципалитет направлен первый заместитель губернатора Сергей Байдаков.
Магнитуда землетрясения на Камчатке в среду составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах.
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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Вчера, 09:55
 
ПроисшествияКамчаткаПарамуширСеверо-КурильскВалерий ЛимаренкоСергей БайдаковРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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