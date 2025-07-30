Рейтинг@Mail.ru
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/ugroza-2032287221.html
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор - РИА Новости, 30.07.2025
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор
Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:29:00+03:00
2025-07-30T09:29:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
владимир солодов
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Город Петропавловск-Камчатский находится вне районов угрожающих цунами, поскольку он защищен Авачинской губой", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html
петропавловск-камчатский
камчатский край
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_d23f2a26f91e692c3d7f81d90a28dd60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор

Солодов: Петропавловск-Камчатский защищен от цунами Авачинской губой

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.
"Город Петропавловск-Камчатский находится вне районов угрожающих цунами, поскольку он защищен Авачинской губой", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24".
Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
Спасатели на месте обрушения стены детского сада на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Землетрясение на Камчатке стало сильнейшим за весь период наблюдений
Вчера, 08:31
 
ПроисшествияПетропавловск-КамчатскийКамчатский крайКамчаткаВладимир СолодовРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала