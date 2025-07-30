https://ria.ru/20250730/ugroza-2032287221.html

Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор

Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор - РИА Новости, 30.07.2025

Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор

Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T09:29:00+03:00

2025-07-30T09:29:00+03:00

2025-07-30T09:29:00+03:00

происшествия

петропавловск-камчатский

камчатский край

камчатка

владимир солодов

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Город Петропавловск-Камчатский находится вне районов угрожающих цунами, поскольку он защищен Авачинской губой", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html

петропавловск-камчатский

камчатский край

камчатка

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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области