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Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор - РИА Новости, 30.07.2025
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор
Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T09:29:00+03:00
2025-07-30T09:29:00+03:00
2025-07-30T09:29:00+03:00
происшествия
петропавловск-камчатский
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камчатка
владимир солодов
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Петропавловск-Камчатский находится вне района угроз цунами, поскольку защищен Авачинской губой, сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. "Город Петропавловск-Камчатский находится вне районов угрожающих цунами, поскольку он защищен Авачинской губой", - сообщил Солодов в эфире телеканала "Россия 24". Магнитуда землетрясения на Камчатке составила 8,7, сообщил ранее камчатский филиал ФИЦ ЕГС РАН. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Произошло обрушение стены здания одного из детских садов.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032277484.html
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происшествия, петропавловск-камчатский, камчатский край, камчатка, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Происшествия, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край, Камчатка, Владимир Солодов, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Петропавловск-Камчатский находится вне зоны угроз цунами, заявил губернатор
Солодов: Петропавловск-Камчатский защищен от цунами Авачинской губой