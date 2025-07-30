Рейтинг@Mail.ru
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 30.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:44 30.07.2025 (обновлено: 09:03 30.07.2025)
https://ria.ru/20250730/udary--2032278254.html
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 30.07.2025
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:44:00+03:00
2025-07-30T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
сергей лебедев
павлоград
днепропетровская область
украина
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области Украины."Павлоград: нанесение ударов по узлам снабжения и точкам ротации/переброски", — сказал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
павлоград
днепропетровская область
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_49f6c6f525b9fd3346c374fd448b7b67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы рф, сергей лебедев, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Сергей Лебедев, Павлоград, Днепропетровская область, Украина, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде

ВС России нанесли удары по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета РСЗО
Боевая работа расчета РСЗО - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая работа расчета РСЗО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области Украины.
«
"Павлоград: нанесение ударов по узлам снабжения и точкам ротации/переброски", — сказал он.
Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.
Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФСергей ЛебедевПавлоградДнепропетровская областьУкраинаВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала