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ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 30.07.2025
ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде
Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T08:44:00+03:00
2025-07-30T08:44:00+03:00
2025-07-30T09:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области Украины."Павлоград: нанесение ударов по узлам снабжения и точкам ротации/переброски", — сказал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде
ВС России нанесли удары по узлам снабжения и точкам ротации ВСУ в Павлограде