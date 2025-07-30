https://ria.ru/20250730/udary--2032278254.html

ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде

ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде - РИА Новости, 30.07.2025

ВС России нанесли удары по узлам снабжения ВСУ в Павлограде

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области... РИА Новости, 30.07.2025

2025-07-30T08:44:00+03:00

2025-07-30T08:44:00+03:00

2025-07-30T09:03:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

сергей лебедев

павлоград

днепропетровская область

украина

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030830249_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1f88cfe53ee169d5665a9c884f0b985b.jpg

ДОНЕЦК, 30 июл — РИА Новости. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости об ударах российских войск по наземным целям в Павлограде в Днепропетровской области Украины."Павлоград: нанесение ударов по узлам снабжения и точкам ротации/переброски", — сказал он.Удары по украинской инфраструктуре ВС России начали наносить 10 октября 2022 года —через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы.Российские военные бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

павлоград

днепропетровская область

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы рф, сергей лебедев, павлоград, днепропетровская область, украина, вооруженные силы украины, безопасность