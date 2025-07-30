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В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату - РИА Новости, 30.07.2025
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01:51 30.07.2025
https://ria.ru/20250730/uchitelya-2032252638.html
В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату
В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату - РИА Новости, 30.07.2025
В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T01:51:00+03:00
2025-07-30T01:51:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
госдума рф
школа
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "В целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ, представляется необходимым установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную по характеру ежегодной премии ("тринадцатой зарплате")", - сказано в письме. В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что за напряжённую работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают, что стало проблемой учителей в большинстве регионов России. "Обычно один такой рабочий день "стоит" всего 120-300 рублей, приходить надо рано, часто в выходные или в праздники. Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно принудительном порядке их включают в списки "дежурных", выдёргивают с больничных, угрожают увольнением", – отметил политик. По его словам, учитель также может получить штраф за то, что вовремя не отреагировал на различные "нарушения" во время экзамена, например, не заметил шпаргалку, не пересчитал количество оставленных учениками черновиков, не проверил правильность заполнения регистрационных бланков до начала экзамена или быстро не удалил с экзамена школьника с сотовым телефоном. "Работа нервная, ответственная и поэтому учителя просят установить для них справедливую доплату. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности…Скоро начнётся активное обсуждение федерального бюджета следующего года, и самое время заложить деньги на новые выплаты", – заключил лидер СРЗП.
https://ria.ru/20250601/gosduma-2020204098.html
https://ria.ru/20250515/mironov-2017017088.html
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общество, россия, сергей миронов, госдума рф, школа
Общество, Россия, Сергей Миронов, Госдума РФ, Школа
В Госдуме предложили выплачивать учителям 13-ю зарплату

Миронов предложил выплачивать 13-ю зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчитель в классе школы
Учитель в классе школы - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", глава думской фракции Сергей Миронов направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением выплачивать учителям тринадцатую зарплату за работу во время ОГЭ и ЕГЭ, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"В целях обеспечения справедливой оплаты труда педагогических работников, участвующих в проведении ОГЭ и ЕГЭ, представляется необходимым установить на федеральном уровне фиксированную выплату в размере среднемесячного заработка, аналогичную по характеру ежегодной премии ("тринадцатой зарплате")", - сказано в письме.
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В беседе с РИА Новости Миронов рассказал, что за напряжённую работу во время ОГЭ и ЕГЭ учителям редко и мало доплачивают, что стало проблемой учителей в большинстве регионов России.
"Обычно один такой рабочий день "стоит" всего 120-300 рублей, приходить надо рано, часто в выходные или в праздники. Многие учителя от работы отказываются, но в добровольно принудительном порядке их включают в списки "дежурных", выдёргивают с больничных, угрожают увольнением", – отметил политик.
По его словам, учитель также может получить штраф за то, что вовремя не отреагировал на различные "нарушения" во время экзамена, например, не заметил шпаргалку, не пересчитал количество оставленных учениками черновиков, не проверил правильность заполнения регистрационных бланков до начала экзамена или быстро не удалил с экзамена школьника с сотовым телефоном.
"Работа нервная, ответственная и поэтому учителя просят установить для них справедливую доплату. В Минпросвещения на это говорят, что размер компенсации за работу на ОГЭ и ЕГЭ устанавливают регионы, а там у всех свои финансовые возможности…Скоро начнётся активное обсуждение федерального бюджета следующего года, и самое время заложить деньги на новые выплаты", – заключил лидер СРЗП.
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