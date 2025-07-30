https://ria.ru/20250730/tury-2032402153.html
Туристы не отменяют туры на Камчатку, желая увидеть извержение вулкана
Туристы не отменяют туры на Камчатку, желая увидеть извержение вулкана - РИА Новости, 30.07.2025
Туристы не отменяют туры на Камчатку, желая увидеть извержение вулкана
Туристы, посещающие район подножия вулканов на Камчатке, не отменяют туры, путешественники, напротив, выражают желание понаблюдать за извержением, сообщили... РИА Новости, 30.07.2025
2025-07-30T16:07:00+03:00
2025-07-30T16:07:00+03:00
2025-07-30T16:16:00+03:00
туризм
камчатка
шивелуч
сахалинская область
российский союз туриндустрии (рст)
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032405009_0:272:1171:930_1920x0_80_0_0_dd611e314a0eb7582e7b89d52a2795c8.jpg
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Туристы, посещающие район подножия вулканов на Камчатке, не отменяют туры, путешественники, напротив, выражают желание понаблюдать за извержением, сообщили журналистам в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ). Ранее в среду камчатский филиал Единой геофизической службы РАН сообщил, что наблюдается сход раскаленной лавы по западному склону извергающегося вулкана Ключевского. "В темное время суток наблюдается извержение вулкана, сход раскаленной лавы по западному склону, мощное свечение над кратером и взрывы. Несмотря на это, среди туристов, посещающих район подножия вулканов, отмен туров и жалоб не зафиксировано. Напротив, многие путешественники выражают желание лично наблюдать за этим природным явлением", - сообщили в союзе. На прошлой неделе спасатели рекомендовали не посещать Авачинский вулкан, а также Безымянный, Шивелуч, Ключевской, Карымский из-за повышенной активности исполинов. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Объявлена угроза цунами, жителей призывают не приближаться к берегу в опасных районах. Правительство Сахалинской области сообщало ранее, что режим ЧС введен в Северо-Курильском районе после землетрясения и цунами. Ключевской вулкан высотой 4850 метров над уровнем моря находится в Усть-Камчатском районе Камчатки. Последний раз он извергался в апреле 2025 года.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032397086.html
камчатка
шивелуч
сахалинская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032405009_0:162:1171:1040_1920x0_80_0_0_65c897e6aa9ef66cba9805c761676794.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, шивелуч, сахалинская область, российский союз туриндустрии (рст), российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Туризм, Камчатка, Шивелуч, Сахалинская область, Российский союз туриндустрии (РСТ), Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Туристы не отменяют туры на Камчатку, желая увидеть извержение вулкана
РСТ: туристы не отменяют туры на Камчатку из-за извержения вулкана